    首頁 > 生活

    武嶺放煙火照亮暗空 網友驚呼「若燒起來賠到脫褲」

    2025/10/05 09:55 記者陳鳳麗／南投報導

    中秋3天連假夜遊合歡山，有一群年輕人清晨近5點在武嶺放煙火，發出「碰碰碰」響聲，五彩火光更照亮夜空，很多在場的遊客發出驚呼聲，有遊客拍下影片放在網路平台Threads，網友回應熱烈，「一堆猴子」、「火燒山就賠到脫褲」…，也有網友拍下放煙火者座車的車號，網友力促檢舉。

    不少人中秋連假直衝合歡山武嶺賞月，武嶺停車場深夜到凌晨車輛一批批開上來，武嶺停車場已停滿，有人索性在路邊違停，並展開「狂歡」行動。

    一群年輕人在停車場外施放煙火，疑似施放的一群年輕人，在煙火的對面動作一致的拿手機拍攝火樹銀花的景致。

    有網友有拿手機拍攝施放煙火的影像，也有網友拍攝疑似施放年輕人和他們開的車子的車號。

    拍攝煙火畫面放上Threads的網友「bslee1002」指出，煙火施放時間是今天（5日）凌晨4點49分，時間沒有很長，時間是10/5號的4:49分，看到的時候就覺得不妥才錄起來，希望不要再有這種行為。

    網友拍下的影片已引起太管處的注意，先前有遊客武嶺放煙火，太管處即強調，在合歡山區進行燃放鞭炮、煙火的違法行為，依據國家公園法第13條「太魯閣國家公園公告禁止事項」，最高罰鍰新台幣3000元。若引起森林火災，除面臨鉅額賠償，且依森林法第53條第3項規定，失火燒燬他人之森林者，將處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金。

