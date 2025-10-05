為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「筆走龍蛇」書藝展在歸仁文化中心登場 秋節連假都有開放

    2025/10/05 09:47 記者吳俊鋒／台南報導
    古風書藝學會乙巳年「筆走龍蛇」聯展在台南歸仁文化中心登場，90件各體作品，精彩呈現。（記者吳俊鋒攝）

    古風書藝學會乙巳年「筆走龍蛇」聯展在台南歸仁文化中心登場，90件各體作品，精彩呈現。（記者吳俊鋒攝）

    古風書藝學會乙巳年「筆走龍蛇」聯展在台南歸仁文化中心登場，包含金、篆、簡、隸、楷、行、草等各體作品共90件，精彩呈現，秋節連假仍有開放參觀。

    該學會成立於2006年，以推廣書藝教育為宗旨，當時受名家張添源的指導、啟發，鑽研古文字不遺餘力。

    乙巳年「筆走龍蛇」聯展在歸仁文化中心第一藝廊推出，近50位會員的作品，各體書風並陳，引人入勝，歡迎大家參觀，活動持續至本月26日。

    該會強調，這次的作品，充分表現成員們繼去年「古風龍騰」聯展之後，努力精進與創新的成果，值得推薦，希望能以書法藝術分享給大眾，充實府城的生活美學。

    歸仁文化中心表示，該會鼓勵成員汲取歷代書家特色，養成個人自創風貌，平日經常提供各項展覽、競賽、研習等資訊，全力推廣。

    除了定期的聯展之外，去年也投入「府城400，台南5大書會聯展」，受到各界肯定，會員們更持續參加各項書法比賽，獲獎無數。

    古風書藝學會乙巳年「筆走龍蛇」聯展在台南歸仁文化中心登場，秋節連假仍有開放參觀。（記者吳俊鋒攝）

    古風書藝學會乙巳年「筆走龍蛇」聯展在台南歸仁文化中心登場，秋節連假仍有開放參觀。（記者吳俊鋒攝）

    古風書藝學會乙巳年「筆走龍蛇」聯展在台南歸仁文化中心登場，熱鬧開幕。（歸仁文化中心提供）

    古風書藝學會乙巳年「筆走龍蛇」聯展在台南歸仁文化中心登場，熱鬧開幕。（歸仁文化中心提供）

    古風書藝學會乙巳年「筆走龍蛇」聯展在台南歸仁文化中心登場，包含金、篆、簡、隸、楷、行、草等各體作品共90件，精彩呈現。（記者吳俊鋒攝）

    古風書藝學會乙巳年「筆走龍蛇」聯展在台南歸仁文化中心登場，包含金、篆、簡、隸、楷、行、草等各體作品共90件，精彩呈現。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播