「筆走龍蛇」書藝展在歸仁文化中心登場 秋節連假都有開放

古風書藝學會乙巳年「筆走龍蛇」聯展在台南歸仁文化中心登場，包含金、篆、簡、隸、楷、行、草等各體作品共90件，精彩呈現，秋節連假仍有開放參觀。

該學會成立於2006年，以推廣書藝教育為宗旨，當時受名家張添源的指導、啟發，鑽研古文字不遺餘力。

乙巳年「筆走龍蛇」聯展在歸仁文化中心第一藝廊推出，近50位會員的作品，各體書風並陳，引人入勝，歡迎大家參觀，活動持續至本月26日。

該會強調，這次的作品，充分表現成員們繼去年「古風龍騰」聯展之後，努力精進與創新的成果，值得推薦，希望能以書法藝術分享給大眾，充實府城的生活美學。

歸仁文化中心表示，該會鼓勵成員汲取歷代書家特色，養成個人自創風貌，平日經常提供各項展覽、競賽、研習等資訊，全力推廣。

除了定期的聯展之外，去年也投入「府城400，台南5大書會聯展」，受到各界肯定，會員們更持續參加各項書法比賽，獲獎無數。

古風書藝學會乙巳年「筆走龍蛇」聯展在台南歸仁文化中心登場，熱鬧開幕。（歸仁文化中心提供）

