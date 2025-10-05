為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鏟子女超人鑽水溝清淤影片瘋傳！網讚：人性最善良的一面

    2025/10/05 10:16 即時新聞／綜合報導
    花蓮縣光復鄉「鏟子女超人」莊小姐，不畏髒污直接進入水溝清淤。（圖擷自Threads）

    花蓮縣光復鄉「鏟子女超人」莊小姐，不畏髒污直接進入水溝清淤。（圖擷自Threads）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，在光復鄉造成嚴重災情，不少「鏟子超人」紛紛自發性地前往救災，其中有個「女超人」莊小姐的影片從昨天（4日）開始在網路上瘋傳，只見她不畏髒污直接進入水溝清淤，讓網友們直呼看到了人性最善良的一面。

    從當地民眾在Threads分享的影片可以看到，身穿連帽外套、戴著護目鏡和口罩的莊小姐，幾乎整個身子都進入水溝口不斷地剷除污泥，發文者直說這種髒活不是一般人願意幹的，不知道莊小姐的老闆有沒有看到影片，希望能夠給她獎勵。

    許多網友看完影片後紛紛留言討論，不少人稱讚莊小姐「人美心美」、「妳們不只靠體力救災，連靈魂都長得好看」、「偉大的鏟子超人」、「已經不是美女是仙女了」。

    還有網友透露，在光復國中外、林森路上也有看到好幾個女孩鑽進水溝清淤，應該是女生身形相對較瘦小，比較容易進去清；1名男志工則表示水溝洞確實很窄，小女生在裡面都快要沒空間移動了，他進去後想換手但會被肚子卡住。

    在影片引發熱潮後，莊小姐也前來留言，笑稱自己也太狼狽了，同時透露PO文的居民相當貼心，不斷提醒救災的志工要休息、換人，並且一直拿水、運動飲料和粽子過來。

    籃籃親赴花蓮災區救援！ 蹲進泥水清淤粉絲盛讚「偶像力量」

    莊小姐與其他救災志工合影。（圖擷自Threads）

    莊小姐與其他救災志工合影。（圖擷自Threads）

    在光復鄉林森路也能看到其他女生鑽入水溝口清淤。（圖擷自Threads）

    在光復鄉林森路也能看到其他女生鑽入水溝口清淤。（圖擷自Threads）

