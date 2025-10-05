生態教育與設施並進 新北推「一條安全回家的路」守護野生動物

隨著道路建設與交通頻繁，野生動物穿越馬路的路殺風險日益增加。市府農業局今年以「一條安全回家的路」為主題，持續推動生態廊道建置與教育宣導，自2018年起已設置7處生態廊道，並於校園推廣路殺防治課程，透過設施與教育雙管齊下，降低野生動物因道路穿越所面臨的危險，打造人與動物共存的友善城市環境。

農業局長諶錫輝表示，市府自2018年起積極推動路殺防治，至今已設置7處生態廊道，包括涵洞、斜坡道及警示標誌等。去年底更於汐止八連路新設截水梯形過路廊道，今年初展開自動相機監測，已拍攝到蝙蝠、青蛙、白鼻心、鼬獾等多種動物安全通行，顯示該廊道有效連結兩側棲地，提升生態通透性。

請繼續往下閱讀...

除設施建置外，市府也深入校園推廣路殺防治教育，於新店、八里、樹林、貢寮、板橋、土城、石碇等地辦理課程，至今超過1200名學生參與。課程透過實際案例與照片，讓學生了解路殺問題，並學習使用「台灣動物路死觀察網」紀錄，將保育理念轉化為行動，進一步將保護意識延伸至家庭與社區。

諶錫輝指出，新北市重視棲地復育及生態廊道建置，未來將持續透過環境教育與生命教育課程向下扎根，引導學童在各領域導入路殺防治的友善觀念，也邀請大眾成為公民科學家，並透過農路改善工程結合生態廊道，讓人與野生動物都能安全使用馬路，共同打造友善生態城市。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法