獨家》台南「鴻品」牛肉湯傳欠薪停業 「鴻牛」聲明無關勿混淆

鴻牛溫體牛肉湯老闆方俊升下廚將牛肉切片。（記者王俊忠攝）

對於近期台南市爆出「鴻品牛肉湯」因經營不善、傳出拖欠員工薪水與停業狀況，引發社會大眾關注。與鴻品店名同樣是「鴻」字頭的鴻牛溫體牛肉湯店，飽受朋友與顧客詢問是否有欠員工薪水問題的困擾。鴻牛溫體牛肉湯負責人方俊升嚴正聲明，鴻牛與鴻品完全沒有關係，各自獨立，請外界勿傳播不實訊息或惡意混淆。

方俊升說明，「鴻牛溫體牛肉湯」與「鴻品牛肉湯」這兩家店是完全各自獨立的經營單位，雙方在股權、經營團隊與財務上均無任何往來及關係；他與鴻品的張姓老闆也不認識。

請繼續往下閱讀...

方俊升表示，他經營鴻牛溫體牛肉湯已有11年，發展迄今，全台在台南市區共有6家分店，均是直營店，由總公司統一管理，並未開放加盟營運制度。所有店面的員工薪資與勞動權益皆依法保障，鴻牛從未發生任何欠員工薪水或對外債務的糾紛。

對於近期「鴻品牛肉湯」涉及之欠薪、勞資糾紛等相關爭議，方俊升強調，鴻品與鴻牛溫體牛肉湯店完全無關。針對外界傳遞不實訊息或惡意混淆，鴻牛公司將保留依法追訴之權利，以維護鴻牛公司名譽與消費者的信任態度。

方俊升並說，鴻牛溫體牛肉湯自從11年前創立以來，秉持誠信經營與品質第一的理念，致力於提供消費者最新鮮、最安心的牛肉料理，鴻牛將持續深耕在地、專注本業，持續發展，感謝廣大消費者的支持與肯定。

鴻牛溫體牛肉湯老闆方俊升下廚炒煮牛肉料理。（記者王俊忠攝）

鴻牛溫體牛肉湯店的牛肉湯等牛肉料理。（記者王俊忠攝）

鴻牛溫體牛肉湯老闆方俊升嚴正聲明鴻牛與鴻品牛肉湯兩家店各自獨立、毫無任何關係，請外界勿再傳播不實訊息或惡意混淆。（記者王俊忠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法