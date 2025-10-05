大林鎮中秋晚會熱鬧登場鄉親歡度佳節

大林慢城中秋晚會樂團圓精彩的歌舞表演。（大林鎮公所提供）

月到中秋分外圓，嘉縣大林鎮公所4日晚上在溝背金林寺廣場舉辦中秋聯歡晚會，逾2000位鄉親扶老攜幼熱烈參與，精采表演輪番登場，炒熱現場氣氛，大家最期待的摸彩，隨著大獎得主不斷揭曉，更是掀起一波波的高潮，歡樂聲響徹月夜星空。

鎮長許有疆與公所團隊精心籌劃的晚會，找來在地表演團體輪番上陣，包括西結社區、明華社區、平林社區、黎明舞蹈團、大林舞蹈運動文化協會、楊美鈴老師舞蹈團、西林慈愛土風舞班、大林鎮立幼兒園等團體載歌載舞，還有大林衛生所菸害防治劇場，這屆慢城之星歌唱比賽各組冠軍，以及變臉+中國戲法雜耍特技；鎮長也高歌一曲，與鄉親同樂，帶動現場氣氛嗨到最高點。

除了精彩歌舞表演，為帶動大林佳節歡樂氣氛，公所還準備了好吃、好玩、好禮大放送，包括限量星光棒，讓大家一起點亮大林慢城閃耀之夜；佛祖加持的平安米，祝福鄉親闔家安康；在地美味蛋黃酥月餅，讓大家邊看表演邊吃月餅，充滿濃濃的中秋過節意趣。

重頭戲摸彩，主辦單位準備了70吋液晶電視、Apple ipad平板電腦、洗衣機、氣炸鍋、腳踏車等豐富摸彩品，中獎者的歡呼聲此起彼落，充滿驚喜與歡笑。

