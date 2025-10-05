為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大林鎮中秋晚會熱鬧登場鄉親歡度佳節

    2025/10/05 09:31 記者蔡宗勳／嘉義報導
    大林慢城中秋晚會樂團圓精彩的歌舞表演。（大林鎮公所提供）

    大林慢城中秋晚會樂團圓精彩的歌舞表演。（大林鎮公所提供）

    月到中秋分外圓，嘉縣大林鎮公所4日晚上在溝背金林寺廣場舉辦中秋聯歡晚會，逾2000位鄉親扶老攜幼熱烈參與，精采表演輪番登場，炒熱現場氣氛，大家最期待的摸彩，隨著大獎得主不斷揭曉，更是掀起一波波的高潮，歡樂聲響徹月夜星空。

    鎮長許有疆與公所團隊精心籌劃的晚會，找來在地表演團體輪番上陣，包括西結社區、明華社區、平林社區、黎明舞蹈團、大林舞蹈運動文化協會、楊美鈴老師舞蹈團、西林慈愛土風舞班、大林鎮立幼兒園等團體載歌載舞，還有大林衛生所菸害防治劇場，這屆慢城之星歌唱比賽各組冠軍，以及變臉+中國戲法雜耍特技；鎮長也高歌一曲，與鄉親同樂，帶動現場氣氛嗨到最高點。

    除了精彩歌舞表演，為帶動大林佳節歡樂氣氛，公所還準備了好吃、好玩、好禮大放送，包括限量星光棒，讓大家一起點亮大林慢城閃耀之夜；佛祖加持的平安米，祝福鄉親闔家安康；在地美味蛋黃酥月餅，讓大家邊看表演邊吃月餅，充滿濃濃的中秋過節意趣。

    重頭戲摸彩，主辦單位準備了70吋液晶電視、Apple ipad平板電腦、洗衣機、氣炸鍋、腳踏車等豐富摸彩品，中獎者的歡呼聲此起彼落，充滿驚喜與歡笑。

    幼兒園小朋 友活潑可愛的表演。（大林鎮公所提供）

    幼兒園小朋 友活潑可愛的表演。（大林鎮公所提供）

    大林慢城中秋晚會樂團圓氣氛熱烈。（大林鎮公所提供）

    大林慢城中秋晚會樂團圓氣氛熱烈。（大林鎮公所提供）

    大林慢城中秋晚會最令人期待的摸彩。（大林鎮公所提供）

    大林慢城中秋晚會最令人期待的摸彩。（大林鎮公所提供）

    大林慢城中秋晚會氣氛熱烈。（大林鎮公所提供）

    大林慢城中秋晚會氣氛熱烈。（大林鎮公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播