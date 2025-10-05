為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「哈隆」中秋連假後路徑誤差大！颱風論壇：北轉點有變數

    2025/10/05 10:07 即時新聞／綜合報導
    「哈隆」目前偏西移動，預估未來有機會北轉，但具體北轉點變數大，週三後路徑誤差範圍大，應持續觀察。（圖擷自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

    原位於硫磺島附近海面的熱帶性低氣壓今（5日）晨發展為第22號颱風「哈隆」，目前偏西移動，強度上看中度颱風，預估未來有機會北轉，但具體北轉點變數仍大，週三（8日）後，路徑誤差範圍大，應持續觀察。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書指出，哈隆颱風形成後，短時間內將向西前進，預估在中秋連假過後，大方向朝拋物線北轉，但具體北轉點變數仍大，各國預報顯示從週三後，路徑誤差範圍巨大，可見目前預報信心度還不高；連AI路徑都跳動很大，要有初步看法，得再等等了。

    天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇也在臉書指出，哈隆颱風生成的緯度較為偏高，已經位於台灣正東方，未來強度有持續增強的趨勢，有機會發展為中度颱風等級。預估逐漸往琉球群島以東海域靠近，週二（07日）後慢慢往西北西到西北偏轉，速度也將再度放慢，下週三到週五（08-10日）之間，哈隆颱風有機會進一步順時針北轉。

    但吳聖宇也強調，依照現在的預報資料來看，哈隆颱風直接威脅台灣的機會不高，但是這個向北轉向過程是否會很順利？以及轉向的位置會不會更靠近台灣？都還有變化的可能性，未來這1-2天內仍要持續觀察注意。

