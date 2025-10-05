為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    墾丁赤腹鷹破38萬隻新高！灰面鵟鷹接棒鷹季翱翔

    2025/10/05 09:24 記者蔡宗憲／屏東報導
    灰面鵟鷹開始過境。（記者蔡宗憲攝）

    灰面鵟鷹開始過境。（記者蔡宗憲攝）

    每年九至十月，東北亞猛禽大軍南飛，台灣成為全球最壯觀的「鷹路」中繼站，今年恆春半島赤腹鷹過境量首破38萬9千隻大關，遠超2020年27萬隻紀錄，更高出過去十年單季平均20萬隻水準，創下空前盛況。墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）將辦理多場賞鷹活動，吸引民眾近距離觀賞鷹飛壯觀，目前灰面鵟鷹已現北部天空，鷹迷都期盼今年雙雙破歷史過境紀錄。

    墾管處表示，赤腹鷹過境高峰期已過，數據顯示，截至日前已累計38萬9951隻。相較2020年的27萬隻，今年不僅打破單季紀錄，更爆量成長超過十萬隻。這些赤腹鷹從朝鮮半島出發，經日本九州、琉球群島南下台灣，再渡海飛往菲律賓越冬，目前灰面鵟鷹接棒遷徙，台灣東南角的恆春半島正是關鍵瓶頸，成為全球鷹迷朝聖地。

    長期記錄恆春猛禽達人蔡乙榮指出，今年赤腹鷹順利南遷得益於路徑天候理想，風向穩定、氣流順暢；緊接而至的灰面鵟鷹，已在台北、新北等地現蹤，南遷至臺灣的路徑天候條件理想，有機會出現像赤腹鷹一樣的順利南遷現象，甚至重現2020年赤腹、灰面雙破紀錄的盛況。

    為讓民眾親睹這生態奇觀，墾管處本月18、19日在滿州鄉滿州國中舉辦「琅聚滿州・鷹你而來」主活動，以五感體驗猛禽遷徙的壯闊與脆弱。活動期間，還邀請鳥類專家、綽號「數鷹人」的蔡乙榮，18日在恆春民謠館主講猛禽科普講座。滿州生態旅遊中心展出《灰面狂翔曲》猛禽主題特展，至10月31日止，展示鷹類標本與攝影作品；即日起至19日，每週假日上午在社頂凌霄亭辦「鷹揚天際」賞鷹解說，4日至19日，每週假日下午3時至5時，在滿州山頂橋安排「鷹揚十月」活動，適合家庭出遊。

    

    

    墾管處將辦理多場賞鷹活動，吸引民眾近距離觀賞鷹飛壯觀。（記者蔡宗憲攝）

    

    

    

