    首頁 > 生活

    梧棲浩天宮徒步進香7天6夜 清水警出動60人護轎及疏導交通

    2025/10/05 09:23 記者歐素美／台中報導
    梧棲浩天宮媽祖今天上午起駕，將徒步7天6夜南下雲林北港朝天宮進香。（民眾提供）

    梧棲浩天宮媽祖今天上午起駕，將徒步7天6夜南下雲林北港朝天宮進香。（民眾提供）

    台中市梧棲區浩天宮「大庄媽」，是海線地區地方信仰中心，今天上午7時起駕，將徒步進香7天6夜南下雲林北港朝天宮，預計11日回鑾安座，數千信眾今天隨香出發，清水警分局也出動60名警力，協助護轎及疏導交通，以維護用路人及信眾安全。

    浩天宮每年進香隊伍啟程後，沿途約有3000人隨香、聲勢浩大，進香隊伍從梧棲區梧棲浩天宮起駕後，右轉台灣大道慢車道，行經沙鹿陸橋再右轉和平街經中山路、四平街、沙田路等一路南下。

    由於每年進香隊伍人龍等長達約1-2公里，恐影響慢車道沿線交通，為維護用路人安全及進香人員安全，清水警分局出動60人次警力，除維護鸞轎安全外，並於沿線各路口將進行交通疏導，或將視車流狀況，彈性實施調撥車道，請各用路人行經該進香路段時，務必配合交通疏導人員指揮，以保障用路人及信眾安全與維護交通順暢。

    警方並提醒民眾注意隨身重要財物以防遭竊，警方除了鑾轎安全維護外，亦派員於人群中加強巡查。

    梧棲浩天宮媽祖今起駕，將徒步7天6夜南下雲林北港朝天宮進香，警方動員協助護轎及疏導交通。（民眾提供）

    梧棲浩天宮媽祖今起駕，將徒步7天6夜南下雲林北港朝天宮進香，警方動員協助護轎及疏導交通。（民眾提供）

    圖 圖
    圖 圖
