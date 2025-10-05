守護弱勢不缺席！ 雲林縣府表揚38績優社政人員與公益團體

雲林縣府表揚38個公益慈善團體與績優社政人員，感謝他們成為政府助力。（圖由雲林縣政府提供）

雲林縣政府舉辦2025年績優社政人員暨公益慈善奉獻團體獎，表揚24個優良公益團體與14位績優社政人員。縣府表示，感謝各單位社政人員長期辛苦付出，為雲林各項社福業務堅守崗位，期盼他們能成為輔助政府推動社福政策的重要助力。

表揚活動由雲林縣長張麗善、社會處長林文志、縣議員賴淑娞等人頒發表揚狀給共38個公益團體及社政人員，感謝他們長期以來的付出。

林文志舉例，社團法人雲林縣夜市慈愛會多年來結合社會善心力量，辦理急難救助、教育補助及喪葬補助，累計捐助金額超過2億元，協助逾4000個家庭與學子，真正展現「小愛凝聚成大愛」的精神，讓社會更加溫暖。

林文志表示，獲得熱心服務獎，在斗六市公所任職超過11年的洪名嫻，因積極輔導社區會務、財務及業務推動，每當社區發展協會舉辦會員大會，一定會參加並當場輔導釋疑、解決衝突問題，甚至在協助辦理急難救助及紓困業務，會視案主情況給予協助，告知可用資源在哪，更會主動轉介民間單位提供弱勢家戶救助，對社政業務服務成效斐然，足為社政人員之楷模。

張麗善表示，透過表揚活動，希望可以激發更多推動社福業務的創新思維，感謝社政人員及公益團體的力量，成為輔助政府推動社福政策的重要助力，一起共創雲林更好的未來。

