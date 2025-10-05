中秋烤肉搭配蔬果均衡一下 筍用玉米健康上桌

中秋烤肉，台南農改場建議可搭配筍用玉米。（台南農改場提供）

中秋節連續假期，家戶多以烤肉活動來歡慶團圓，用心準備的各式食材中，常會忘了蔬果，農業部台南區農業改良場推薦兼具健康與美味的筍用玉米（baby corn），口感清脆，可以解油膩，且低熱量、高纖維，營養豐富，是讓身體均衡一下的理想選擇。

台南農改場表示，市面上的筍用玉米主要分為2類，包含專門育成的筍用品種，花絲多呈淡紅色，俗稱為「紅鬚筍用玉米」，還有來自一般食用玉米，為了讓上方的主要果穗能夠飽滿發育，會適時摘取下面的第2果穗作為筍用玉米，花絲大多為綠白色。

請繼續往下閱讀...

台南農改場提到，筍用玉米富含維生素A、B1、B2，以及鐵與鈣等礦物質，可以平衡烤肉油膩感，無論品種差異如何，爽脆口感與淡雅甜味，都是餐桌上的好搭配。

台南農改場指出，筍用玉米是玉米在吐絲授粉前採收的幼嫩果穗，因外形酷似竹筍故名，最佳採收時間是在果穗的花絲剛從苞葉中露出後2至3日，這時候的玉米尚未發育完全，保有最嫩的質地。

剝開苞葉後，果穗長度約10至11公分、直徑約1.2至1.5公分、重量約8至10公克，整體呈現細緻的長筒狀，為品質最佳的標準型態。

台南農改場建議購買時，選擇仍保留苞葉的筍用玉米，並觀察苞葉是否鮮綠無蟲蛀、花絲新鮮未乾枯、籽粒尚未明顯鼓起等，都是判斷新鮮與否的關鍵指標。

購買後若尚未食用，應立即冷藏保存，並於1至2週內食用完畢，以維持脆嫩口感與甜味。

台南農改場也提醒，若購買的筍用玉米是已剝除外殼，應以保鮮膜包覆或放入保鮮盒中密封冷藏，避免水分流失，確保品質不變。

台南農改場強調，筍用玉米在保存不當時容易失水乾癟，影響口感之外，也會降低營養價值。

台南農改場說，除了燒烤外，筍用玉米也適合用於快炒、清燙、涼拌等料理方式，無論做為主食配菜，或搭配肉類食材入鍋同煮，都能呈現爽口不膩的風味特色，是餐桌上兼具健康與美味的優質蔬菜。

在選購時，可認明具有產銷履歷標章的筍用玉米，不僅食得安心，也能支持台灣在地農民的用心栽培。

筍用玉米營養豐富，台南農改場建議中秋烤肉時可以搭配。（台南農改場提供）

台南農改場建議選購有生產履歷的筍用玉米。（台南農改場提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法