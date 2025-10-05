為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中秋烤肉搭配蔬果均衡一下 筍用玉米健康上桌

    2025/10/05 08:59 記者吳俊鋒／台南報導
    中秋烤肉，台南農改場建議可搭配筍用玉米。（台南農改場提供）

    中秋烤肉，台南農改場建議可搭配筍用玉米。（台南農改場提供）

    中秋節連續假期，家戶多以烤肉活動來歡慶團圓，用心準備的各式食材中，常會忘了蔬果，農業部台南區農業改良場推薦兼具健康與美味的筍用玉米（baby corn），口感清脆，可以解油膩，且低熱量、高纖維，營養豐富，是讓身體均衡一下的理想選擇。

    台南農改場表示，市面上的筍用玉米主要分為2類，包含專門育成的筍用品種，花絲多呈淡紅色，俗稱為「紅鬚筍用玉米」，還有來自一般食用玉米，為了讓上方的主要果穗能夠飽滿發育，會適時摘取下面的第2果穗作為筍用玉米，花絲大多為綠白色。

    台南農改場提到，筍用玉米富含維生素A、B1、B2，以及鐵與鈣等礦物質，可以平衡烤肉油膩感，無論品種差異如何，爽脆口感與淡雅甜味，都是餐桌上的好搭配。

    台南農改場指出，筍用玉米是玉米在吐絲授粉前採收的幼嫩果穗，因外形酷似竹筍故名，最佳採收時間是在果穗的花絲剛從苞葉中露出後2至3日，這時候的玉米尚未發育完全，保有最嫩的質地。

    剝開苞葉後，果穗長度約10至11公分、直徑約1.2至1.5公分、重量約8至10公克，整體呈現細緻的長筒狀，為品質最佳的標準型態。

    台南農改場建議購買時，選擇仍保留苞葉的筍用玉米，並觀察苞葉是否鮮綠無蟲蛀、花絲新鮮未乾枯、籽粒尚未明顯鼓起等，都是判斷新鮮與否的關鍵指標。

    購買後若尚未食用，應立即冷藏保存，並於1至2週內食用完畢，以維持脆嫩口感與甜味。

    台南農改場也提醒，若購買的筍用玉米是已剝除外殼，應以保鮮膜包覆或放入保鮮盒中密封冷藏，避免水分流失，確保品質不變。

    台南農改場強調，筍用玉米在保存不當時容易失水乾癟，影響口感之外，也會降低營養價值。

    台南農改場說，除了燒烤外，筍用玉米也適合用於快炒、清燙、涼拌等料理方式，無論做為主食配菜，或搭配肉類食材入鍋同煮，都能呈現爽口不膩的風味特色，是餐桌上兼具健康與美味的優質蔬菜。

    在選購時，可認明具有產銷履歷標章的筍用玉米，不僅食得安心，也能支持台灣在地農民的用心栽培。

    筍用玉米營養豐富，台南農改場建議中秋烤肉時可以搭配。（台南農改場提供）

    筍用玉米營養豐富，台南農改場建議中秋烤肉時可以搭配。（台南農改場提供）

    台南農改場建議選購有生產履歷的筍用玉米。（台南農改場提供）

    台南農改場建議選購有生產履歷的筍用玉米。（台南農改場提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播