    首頁 > 生活

    中秋連假花蓮災區一日來回 鏟子超人台南隊大爆滿

    2025/10/05 08:54 記者蔡文居／台南報導
    「鏟子超人台南隊」，一推出立即爆滿，展現了台灣人同島一命的互助精神。（朱正軒提供）

    樺加沙颱風帶來豪大雨造成花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，下游光復鄉重災，適逢中秋節連假，很多熱心民眾想赴花蓮光復災區幫忙卻買不到火車票，台南市7名綠營市議員特別集資發起「鏟子超人台南隊」，一推出立即爆滿，從3車加開到6車，展現了台灣人同島一命的互助精神。

    發起這項行動的7名議員，為台南市議會副議長林志展、民進黨團總召周嘉韋、林依婷、李宗翰、朱正軒、鄭佳欣、謝舒凡，並由林依婷負責籌畫。

    林依婷表示，很多民眾來電說想要利用中秋連假去花蓮協助，但遇上返鄉潮，買不到火車票，希望能揪遊覽車一起去，不要增加當地的交通壓力。在與當地對口單位確認需求後，7人集資包了3台遊覽車，每天1班當天來回，以免佔用救災住宿資源，結果一推出，3台車馬上爆滿，趕緊加到6台車，也是爆滿。

    林依婷說，6台車採首日3台、第2天2台、最後1天1台發車，為避免司機疲勞駕駛，去程回程不同司機，等於1台車配置2名司機，由於連假駕駛不好找，6台車已是極限。由於一推出馬上爆滿，很多向隅的民眾一直敲碗，甚至要求國慶連假續推鏟子超人台南隊，由於屆時災區救災可能已告一段落，將視當地災區需求再決定是否續推。

    周嘉韋說，這些志工大家素昧平生，互相加油打氣，眼神堅定一起為你我深愛的這片土地努力。這是他當議員3年以來，最刻骨銘心的一夜，感謝所有在黑夜中壯闊前行的人，一起守護「那小小多山的國家」。

    「鏟子超人台南隊」自台南市議會集合出發，發起的南市民進黨議員一起前往送車。（朱正軒提供）

