    首頁 > 生活

    中秋連假第2天 國道上午9地雷路段一次看

    2025/10/05 08:43 記者蔡昀容／台北報導
    今天（10月5日）是中秋連假第二天，高公局整理國道疏運措施及容易壅塞路段。（高公局提供）

    今天（10月5日）是中秋連假第二天，高公局整理國道疏運措施及容易壅塞路段。（高公局提供）

    今天（10月5日）為中秋節連續假期第2天，國道交通量預估達115百萬車公里。高速公路局預估，今天國道南北向都有車流，上午9路段容易壅塞，建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議下午5時後出發。

    今天截至上午8時，交通量12.3百萬車公里。高公局預估，上午重點壅塞路段為國1南向楊梅—頭份、彰化系統—埔鹽系統，北向圓山—大華系統；國3南向土城—關西、快官—霧峰、草屯—名間；國5南向南港系統—頭城，北向宜蘭—坪林；國10東向鼎金系統—燕巢系統等路段。

    今天國道疏導措施包括清晨5時至中午12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。請用路人注意。

    另外，高公局統計，昨天全日交通量為 116.2百萬車公里，為平日年平均 92百萬車公里之1.3倍，國5交通量為3.5百萬車公里，為平日年平均2.5百萬車公里之1.4倍。

    高公局指出，昨天路況除國1南向湖口至竹北路段於晚間6時逐漸紓解外，其餘路段於下午3時後大致順暢。

