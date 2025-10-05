陪你光復！中秋連假第2天「超人」再現 災戶問候：早安、謝謝

中秋連假第二天，超人再現光復車站。（記者王榮祥攝）

中秋連假第二天，「超人」沒忘記光復！台鐵花蓮縣光復車站今天（5日）清晨7點前後就湧入大批人潮，依相關單位指引，投入需要的地方幫忙；市區部分災戶也很早起、繼續清理環境，遇到每位穿著雨鞋、帶著各式工具的志工，都會一次又一次帶著笑容說：「早安！謝謝。」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日潰流，導致大半光復鄉遭泥流淹沒，全台志工化身「鏟子超人」，24日起天天向光復災區湧入，以最熱血的方式協助災民清理淤泥。

中央應變中心彙整各單位資料，估算從上月24日起，平均每天約有1.3萬名鏟子超人到光復，台鐵數據則顯示上週教師節連假期間每天更衝破2萬人，最高紀錄是教師節最後一天的2萬2410人，連假過後也仍維持1萬餘人。

中秋連假首日則衝到2.5萬人，是近2週來光復車站最高紀錄，也打破教師節連假最高紀錄單日2.24萬人，累計2週約有15萬人次的超人到過光復。

今天是中秋連假第二天，光復車站上午7點前後，站前廣場即湧入大批超人，且多數早起的超人已經熟門熟路，知道哪裡可取物資、該去哪裡報到，很快就朝仍需協助的地方前進。

已清理到一個程度的市區災戶也很早起來，有的繼續整理家戶，有的商家則在門前設攤提供簡單飲食給超人，災戶看到一早現身、穿著雨鞋帶著各式工具，休假還來光復幫忙的超人們，都會一次又一次的說聲早安、謝謝，成為光復鄉晨間最有人情味的問候語。

光復鄉市區主要街道已暢通不少。（記者王榮祥攝）

光復車站站前廣場上午7點多就出現志工人潮。（記者王榮祥攝）

光復鄉市區有商家一早就設攤歡迎超人來到。（記者王榮祥攝）

光復鄉市區主要街道逐漸恢復原有模樣。（記者王榮祥攝）

