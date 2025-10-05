10/05各報重點新聞一覽

日本前經濟安保相高市早苗（左）昨當選自民黨新總裁，高市與台灣關係密切，今年四月訪台與總統賴清德會談。（總統府提供）

自由時報

當選自民黨總裁 將接日相 高市早苗 可望深化台日關係

日本自民黨總裁補選四日舉行，前經濟安保相高市早苗第三度參選終於當選，預計本月中旬正式接任首相，成為日本史上首位女首相。高市與台灣關係密切，今年四月曾訪台與總統賴清德會談，七月外長林佳龍訪日也與她會面。自二〇二一年首次參選自民黨總裁起，台灣即透過前首相安倍晉三與高市建立聯繫，高市多次重申「台灣有事即日本有事」，並首度將「支持台灣加入CPTPP」納入自民黨眾院選舉公約。

災後11天現身災區部落 災民轟徐榛蔚 徐說看臉書才知在找她 部落批：族人在掉淚

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流致災，縣長徐榛蔚災後十一天、三日晚間首次現身災區Fata’an部落開說明會，不僅遲到，還說「看臉書才知道部落要找自己」，災民怒嗆「將帥無能累死三軍」。

美參院外委會主席 將提嚇阻法案 中國若侵台 美立即經濟制裁

美國參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）表示，他將提出一項旨在遏阻中國侵略台灣的法案，據此，一旦中國出現攻台行動，將鎖定中國標的迅速啟動制裁、出口管制等經濟反制措施。

聯合報

高市當選自民黨總裁 有望成為日本第1位女首相

自民黨總裁（黨魁）選舉四日舉行投開票，在前兩名進入決選投票後，前經濟安保擔當大臣高市早苗擊敗農林水產大臣小泉進次郎，當選第廿九代總裁。由女性出任自民黨總裁是首次，若高市能在十五日召開的國會臨時會獲指名為新任首相，將成為日本憲政史上第一位女性首相。

溪河近海開放水域多…近5年逾2千人溺水 半數死亡

消防署統計近五年共發生二○一四人溺水案件（不包括輕生人數），平均每年約四○三人，其中約半數不幸死亡，「戲水」與「失足」是主因。其中，平均每年有卅二人因戲水溺斃，事故地點超過七成五集中於開放水域，以「溪河」最多將近五成，「近海」居次，「泳池」僅占百分之八，反映國人在開放水域普遍缺乏「風險評估」和「求生應變」能力。

中國時報

新時代 高市當選自民黨首位女總裁

日本自民黨4日改選總裁（黨主席），經兩輪投票後，前經濟安保大臣高市早苗脫穎而出，擊敗農林水產大臣小泉進次郎，成為自民黨創黨70年來首位女黨魁，而她也幾乎篤定將在10月15日的臨時國會中被選為下任首相，成為日本憲政史上第一位女性首相，打破政壇「玻璃天花板」。

明年總預算卡關 藍白擬提復議退回

行政院未在115年度中央政府總預算中依法編列提高軍人待遇、警消退休金以及地方政府補助款等預算，在野黨上周即撂話，若政院不調整將提復議，卻始終未獲政院正面回應。對此，藍白黨團已擬在7日提出復議案，將付委的總預算退回程序委員會。藍委也嗆聲，不能被當塑膠，執政黨不講理若在野黨還不監督，「乾脆包袱收收好了」。

花蓮縣長徐榛蔚災後11天、次現身災區部落開說明會，災民砲聲隆隆、噓聲不斷。（記者劉人瑋攝）

美國參議院外交委員會主席里契表示，將提出遏阻中國侵略台灣的法案。（路透資料照）

