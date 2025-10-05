「哈隆」颱風生成！ 今明高溫依舊 週二起東北風增強

今日西半部高溫普遍在33至36度，東半部高溫31至33度，其中大台北、桃園及中南部地區有局部地區有機會出現36度以上高溫。（資料照）

中央氣象署指出，今日（5日）各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。各地須注意高溫，外出時注意防曬。

今日溫度方面，西半部高溫普遍在33至36度，東半部高溫31至33度，其中大台北、桃園及中南部地區有局部地區有機會出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分。澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫約27至32度。

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級，西半部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

熱帶性低氣壓「TD25」原位於硫磺島附近海面，今日凌晨2點增強為今年第22號颱風「哈隆」，中心位於台北東方2220公里的海面上，預計先向西往日本南方海面方向移動；第21號颱風「麥德姆」，今日凌晨2點中心位於鵝鑾鼻西南西方890公里處，朝向中國雷州半島及海南島的方向前進。

週一中秋節（6日）受太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。週二（7日）起東北風增強，迎風面基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

週三（8日）至週四（9日）受東北風影響，水氣增加，大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。北部、宜蘭高溫稍降，約30至32度。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 40 30 ~ 39 31 ~ 37 28 ~ 36

原位於硫磺島附近海面的熱帶性低氣壓「TD25」今日凌晨2點增強為今年第22號颱風「哈隆」；第21號颱風「麥德姆」，今日凌晨2點中心位於鵝鑾鼻西南西方890公里處，朝向中國雷州半島及海南島的方向前進。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

