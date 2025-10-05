為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    疾管署長任內診斷出胃癌　莊人祥：恢復的很好

    2025/10/05 02:03 中央社

    衛福部常務次長莊人祥9月接任，昨天被「鏡報」以獨家為題報導罹患胃癌，他在臉書回應，的確在去年初疾管署署長任內診斷出胃癌，醫藥記者都知曉，多虧醫療團隊與家人支持，目前恢復良好。

    莊人祥透過臉書貼文證實罹患胃癌，他先是感謝外界關心他的身體狀況，說明被診斷出胃癌的時機是去年初衛生福利部疾病管制署長任內，事實上，他罹患胃癌的事情，有跑疾管署的醫藥記者也都知道。

    莊人祥特別提到診治他的榮總醫療團隊及家人的支持，也感謝長官、工作夥伴的鼓勵。對於目前身體狀況，他說，恢復的很好，「這也是我說『祖上有燒香』讓我身體恢復健康」。

    台灣挺過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）百年大疫，莊人祥功不可沒，擔任疫情指揮中心發言人長達1121天，成為國人與媒體最熟悉的身影，在疫情期間貢獻良多，為我國防疫功臣之一，現為衛福部常務次長。

    莊人祥是美國哥倫比亞大學醫學資訊研究所博士、國立陽明大學公共衛生學系碩士，曾任行政院衛生署疾病管制局副研究員、疾管署副署長，並在2023年2月至今年9月擔任疾管署長。

    在2023年2月接下疾管署長一職後，莊人祥不僅收尾COVID-19疫情，當時高端COVID-19疫苗採購合約爭議不斷，他召開臨時記者會，親上火線公開多達58頁合約內容，除說明簽訂情形，並一一回應媒體提問，展現相當魄力。（編輯：洪培英）1141005

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播