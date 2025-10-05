為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新營民榮里中秋開趴！健走摸彩吃古早味小吃 105歲人瑞也來了

    2025/10/05 00:17 記者楊金城／台南報導
    新營區長陳宏田（右）、民榮里長黃新義（左）中秋之夜與里民同樂。（記者楊金城攝）

    新營區長陳宏田（右）、民榮里長黃新義（左）中秋之夜與里民同樂。（記者楊金城攝）

    中秋連假第一天，台南市新營區民榮里辦公處4日晚上開趴，舉辦「閃亮民榮，觀星望月中秋之夜」活動，先幸福健走1.5公里，再欣賞音樂表演，摸彩獎品大手筆，現場熱鬧非凡，吸引近500名里民參加，展現濃厚鄰里情誼。

    民榮里長黃新義帶領全家總動員，結合志工協助參與服務活動，健走活動大家扶老攜幼，坐輪椅的也要參加；現場安排了薩克斯風演奏，增添浪漫氛圍，還有炒米粉等古早味小吃，更有三代、四代同堂的里民齊聚一堂，最高齡的105歲人瑞也在家人陪同下出席，場面溫馨感人。

    新營區長陳宏田也到場同樂，摸彩品項多達270樣，最大獎是1台iPad平板，還有50吋、40吋液晶電視3台，腳踏車有18台，讓現場民眾驚喜連連，人人滿載而歸。

    黃新義說，丹娜絲風災後，感謝里民與鄰長、志工的支持，環境、修災屋善後事宜圓滿，透過活動凝聚鄰里情感，未來也將持續推動更多適合各年齡層參與的活動，打造更溫暖的生活環境。

    獎品豐富。（記者楊金城攝）

    獎品豐富。（記者楊金城攝）

    古早味炒米粉。（記者楊金城攝）

    古早味炒米粉。（記者楊金城攝）

    新營民榮里中秋之夜健走活動有500人參加。（記者楊金城攝）

    新營民榮里中秋之夜健走活動有500人參加。（記者楊金城攝）

    獎品高達270多項。（記者楊金城攝）

    獎品高達270多項。（記者楊金城攝）

    新營民榮里中秋之夜健走活動。（記者楊金城攝）

    新營民榮里中秋之夜健走活動。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播