新營民榮里中秋開趴！健走摸彩吃古早味小吃 105歲人瑞也來了

新營區長陳宏田（右）、民榮里長黃新義（左）中秋之夜與里民同樂。（記者楊金城攝）

中秋連假第一天，台南市新營區民榮里辦公處4日晚上開趴，舉辦「閃亮民榮，觀星望月中秋之夜」活動，先幸福健走1.5公里，再欣賞音樂表演，摸彩獎品大手筆，現場熱鬧非凡，吸引近500名里民參加，展現濃厚鄰里情誼。

民榮里長黃新義帶領全家總動員，結合志工協助參與服務活動，健走活動大家扶老攜幼，坐輪椅的也要參加；現場安排了薩克斯風演奏，增添浪漫氛圍，還有炒米粉等古早味小吃，更有三代、四代同堂的里民齊聚一堂，最高齡的105歲人瑞也在家人陪同下出席，場面溫馨感人。

新營區長陳宏田也到場同樂，摸彩品項多達270樣，最大獎是1台iPad平板，還有50吋、40吋液晶電視3台，腳踏車有18台，讓現場民眾驚喜連連，人人滿載而歸。

黃新義說，丹娜絲風災後，感謝里民與鄰長、志工的支持，環境、修災屋善後事宜圓滿，透過活動凝聚鄰里情感，未來也將持續推動更多適合各年齡層參與的活動，打造更溫暖的生活環境。

