中秋連假》新竹國際風箏節汽車禁入 餐廳怨生意慘兮兮

新竹風箏節實施交通管制禁汽車進入，結果周邊餐廳商家及直銷中心怨中秋連假生意慘兮兮，人潮進不來。（記者洪美秀攝）

餐廳怨中秋連假生意慘兮兮，人潮進不來。（照片截自臉書）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市2025國際風箏節今天在中秋連假第一天舉辦開幕儀式，因去年風箏節湧入大量汽機車造成東大路嚴重塞車，市府今年實施交通管制，只開放機車進新竹漁港，汽車需停在規劃的停車場再搭接駁車進場，結果人潮大幅縮減。更因汽車進不來，周邊餐廳商家生意慘兮兮，就連舊直銷中心漁貨攤商也抱怨中秋連假是三大節日，卻因市府辦風箏節，汽車進不來，生意大受影響，比平常假日還要慘淡，痛批市府不讓汽車進場，是要攤商不用做生意了。

市府表示，今年首度全面採取接駁引導進場，未出現大塞車，活動現場交通秩序良好。四處接駁站也都運作順暢，其中新竹火車站接駁車共發出133車次，接送4371人次；樹林頭停車場發出105車次，接送3360人次；頭前溪左岸公園發出71車次，接送2076人次；海山漁港則發出50車次，接送1632人次。接駁站停車空間使用率約5到7成，接駁服務順暢。

計程車不受交管限制

不過，市府辦大型活動卻不讓汽車進入，導致很多親子及行動不便者根本進不去，今年風箏節的人潮比去年減少很多，周邊餐廳及商家更抱怨，汽車進不來，就沒人潮，直銷中心下午2點的人潮稀落，比平常假日還要慘，中秋連假是直銷中心最重要的節日，結果人潮進不來，攤商都哀嚎生意慘到只能打蒼蠅。

周邊餐廳業者更抱怨，市府辦活動卻不讓汽車進來，一整天餐廳只接到1桌客人，「市府放風箏，業者喝西北風」，生意慘兮兮，原本是做生意大好日子，卻迎不到客人進來。

市府強調，漁港規劃近5000個機車停車位，鼓勵市民騎乘機車前往，但也規劃300格身障者專屬免費停車位，有需要者可利用，此外，計程車與多元計程車皆可自由進入港區接送旅客，不受交通管制限制。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法