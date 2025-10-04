老師是月老！北市聯合婚禮這對佳偶 高中排座位結情緣

新人侯君翰、潘宥蓁幸福比愛心。（記者林正堃攝）

台北市114對新人齊聚花博公園爭艷館參加聯合婚禮，創下10年來最多。1999年出生的侯君翰、潘宥蓁結緣於高二，2017年8月8日交往，男方大學為愛從屏東轉校花蓮，交往8年的兩人今年8月8日登記，「888」好記又有趣。

侯君翰、潘宥蓁說，高二分班時認識，男方跟班導師反映，希望能夠坐在比較安靜的區域，因此將他安排到女方座位旁邊，老師可說是促成佳偶的月老。原本期待能夠唸同一所大學，但天不從人願，一個考到屏東、一個考到花蓮，侯君翰為了和女友一起讀書，轉學考到花蓮，結束為期1年的遠距離戀愛，一路相互扶持。

請繼續往下閱讀...

在交往滿8年的那一天，兩人決定攜手步入禮堂。侯君翰、潘宥蓁說，朝夕相處難免爭吵，女方不喜歡吵架、偏向冷戰型，男方則認為有吵才是有在溝通，逐步磨合找到彼此都可以接受的作法。這次報名參加聯合婚禮，是想享受儀式感，加上有提供服裝等資源，非常不錯，還抽中鍋子送給家人煮好料。

侯君翰、潘宥蓁2017年8月8日交往，8年後於8月8日登記。（記者董冠怡攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法