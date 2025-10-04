為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣、花蓮加油！東石海之夏登場 翁章梁點燈祈福

    2025/10/04 22:55 記者王善嬿／嘉義報導
    東石海之夏今晚舉行祈福儀式，嘉義縣長翁章梁（左三）等人點燈，為花蓮災區祈福。（嘉義縣政府提供）

    東石海之夏今晚舉行祈福儀式，嘉義縣長翁章梁（左三）等人點燈，為花蓮災區祈福。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣年度盛事「東石海之夏」今起連續3天熱鬧登場，今晚「玖壹壹」壓軸演唱前，嘉義縣政府舉行祈福儀式，縣長翁章梁帶領現場觀眾點亮愛心燈，高喊「台灣加油！花蓮加油！」為花蓮縣光復鄉災區送上關懷與祝福。

    音樂晚會今晚7點登場，創作才女文慧如、實力派歌手徐暐翔、美聲二人組晨悠CHENYO、「玖壹壹」接力演唱，讓民眾聽得如癡如醉。

    翁章梁說，丹娜絲颱風重創嘉義沿海，原訂7月中旬舉行「東石海之夏」延期至今，適逢中秋3天連假，邀請民眾到東石、布袋品嚐新鮮海產，晚上再到東石漁人碼頭欣賞精彩演出。

    翁章梁表示，許多「鏟子超人」奔赴花蓮協助災後重建，展現台灣社會溫暖、團結與互助精神。今晚點亮愛心燈，祈願嘉義與台南早日走出丹娜絲颱風陰霾，同時期盼花蓮光復鄉儘速恢復正常生活，恢復平安。

    東石海之夏從下午2點開始，規劃嬉水歡樂圈、驚喜放電趣、馬戲之門等互動演出；10月5日晚間7點起，歌手鼓鼓、蕭秉治、曾瑋中、柏霖PoLin獻唱；10月6日晚間6點，藝響臺灣文化劇團獻演「悟空大鬧恐龍馬戲團」舞台劇，7點海上煙火秀，將施放長達12分鐘、超過1.8萬發煙火，震撼夜空。

    東石海之夏今晚為花蓮災區點愛心燈祈福。（嘉義縣政府提供）

    東石海之夏今晚為花蓮災區點愛心燈祈福。（嘉義縣政府提供）

    東石海之夏今起連續3天登場，湧入大批民眾參加。（嘉義縣政府提供）

    東石海之夏今起連續3天登場，湧入大批民眾參加。（嘉義縣政府提供）

    東石海之夏4日至6日登場，下午就有親子互動活動、街頭藝人表演。（嘉義縣政府提供）

    東石海之夏4日至6日登場，下午就有親子互動活動、街頭藝人表演。（嘉義縣政府提供）

