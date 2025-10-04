為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄火車站「拚場」中秋音樂會 感受車站全新風貌

    2025/10/04 22:49 記者王榮祥／高雄報導
    鐵道局今晚在高雄車站舉辦中秋音樂會「拚場」。（鐵道局提供）

    鐵道局今晚在高雄車站舉辦中秋音樂會「拚場」。（鐵道局提供）

    交通部鐵道局「高雄車站共感空間」計畫今晚正式啟動，經由高雄車站B1中央廣場舉辦的「拚場」中秋音樂會，將車站藝文聲量全面放送，讓民眾感受蛻變後的高雄車站全新風貌。

    鐵道局長楊正君、荷蘭在台辦事處代表Bas Pulles、高市副市長李懷仁等人，今晚均出席車站盛宴，與現場數百位民眾同樂，一起完整體驗車站六大公共藝術作品的演出；六大藝術作品分別為「聽蒸汽」、「看時間」、「掛燈籠」、「停樹下」、「染色彩」、「映回憶」。

    楊正君說明，高雄車站超過120年歷史，長久以來都是城市門戶，鐵道局將現代工程技術結合美學藝術打造這座全新高雄車站，不只具備傳統交通運輸功能，還有漂亮的雲朵天棚、下沉式廣場，民眾能在此享受市中心的共融空間，不管是靜態閱讀、喝咖啡，或是動態市集與表演，期待車站能讓所有旅客願意停留。

    他進一步提即，高雄車站將成為大高雄生活、文化、活動的重要場地，將來還有高鐵進入、變成三鐵共構，相信能成為高雄市更加堅定的核心。

    鐵道局指出，今晚音樂會靈感源自台灣傳統廟埕文化，並以「拚場」為主題，展現多元藝術形式與共融精神，現場由國際知名管風琴家余曉怡、屢獲國際獎項的原住民希望兒童合唱團、金曲獎樂團A_Root同根生、金曲歌后曹雅雯，及來自高雄的台語搖滾樂團夕陽武士接力演出。

    音樂內容涵蓋蒸汽火車的懷舊回憶、經典車站老歌的再現，更有國樂笙與西式管風琴跨界合奏，節目尾聲還設有觀眾合唱橋段，與民眾共築高雄車站的新回憶。

    高雄車站地下廣場，今晚由鐵道局推出中秋音樂會「拚場」。（鐵道局提供）

    高雄車站地下廣場，今晚由鐵道局推出中秋音樂會「拚場」。（鐵道局提供）

