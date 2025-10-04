北市聯合婚禮偶像劇情節！她中秋看消防影片 確認筆友「查有此人」

消防隊長李玠育自備戒指單膝下跪，擺出求婚姿勢與穿著中式服飾的太太吳凱君合影留念。（記者董冠怡攝）

台北市聯合婚禮今天在花博公園爭艷館盛大舉行，多達114對新人，10年來最多。消防隊長李玠育、市場攤販吳凱君認識過程宛如偶像劇情節，兩人2018年從網路筆友開始做起，簡訊往來大約2、3個月後才約見面，女方還特別跑去消防隊確認「查有此人」，今天在現場不忘自備戒指單膝下跪合影，留下珍貴一幕。

李玠育、吳凱君透過交友軟體認識、生活圈重疊，男方是消防隊長、女方繼承家業販售海鮮，小倆口說，起初因為是在網路上認識，稍微觀察、簡訊往來一段時間後，約出來見面，男方下班時會到女方工作地點用餐聊天，「然後越來越覺得這個人好像還不錯。」

開朗率直的吳凱君分享，「我先去找他的！」當時正值中秋節期間，自宣導用火安全的影片中看到李玠育，確定有這號人物存在；男方也很貼心，了解女生顧慮較多，大方告知自己的工作場所，笑稱「她第一次來時，沒事先告知就跑來！」

這對新人透露，平時相處的方式很簡單，遇到任何事情較不會預設立場，為了參加聯合婚禮做足功課，包括查詢相關資料、確認報名時間和要準備的東西，決定今年結婚，符合隨興的個性之外，還能抽獎，經濟實惠，今年場地也很好、工作人員訓練有素，堪稱小資族的福音，「尤其是我們這種小資再小資不過的很適合。」

消防隊長李玠育、市場攤販吳凱君認識過程宛如偶像劇情。（記者林正堃攝）

台北市聯合婚禮在花博公園爭艷館盛大舉行，吸引114對新人，10年來最多，現場幸福滿滿。（記者林正堃攝）

