追黑心豬大腸流向！ 屏縣180公斤售出、北市1330公斤查核中

食藥署晚間公布黑心豬大腸流向。（資料照）

屏東百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬腸，產品流入市面引發食安疑慮。衛福部食品藥物管理署南區管理中心主任魏任廷今（4日）晚間說明，目前問題產品主要有「B級大腸」與「白小腸」兩類，整體流向涉及台北、桃園、屏東與高雄4縣市。

食藥署晚間公布流向圖，百威食品公司本身在屏東作業場所封存1萬1664公斤豬腸，另於新北倉庫封存940公斤。至於下游部分，桃園市大長順食品公司購入2159公斤白小腸，已全數下架；高雄市吳姓業者在8月、9月各進貨一次，分別為36公斤與90公斤，前者供應特定船舶補給商，未流入市面，後者已由業者自行銷毀並完成查核；屏東縣邱姓業者購入180公斤，已售予散戶、無庫存；至於台北市寧夏市場陳姓業者購入約1330公斤，目前仍在進一步查核確認中。

魏任廷指出，百威食品公司部分豬腸製程中確實使用雙氧水，主要是為了讓產品「看起來更白、更乾淨」，但僅限部分品項。根據該公司銷售帳冊記載，收貨人多為個人攤商，僅留姓名、電話或簡稱，因此地方衛生局仍持續逐筆查證，確認實際進貨與使用情形。

外界關注知名餐飲業者是否受波及，例如「阿宗麵線」就自行貼出公告，並緊急下架相關產品。對此，魏任廷回應，詳細下游名單仍需各地衛生局進一步查證，他也重申，現場稽查時屠宰場供應的內臟均由防檢署獸醫師執行屠前、屠後檢查，若發現異常會立即潑墨銷毀，「並非病死豬或病變豬流入市面」。

食藥署晚間也發布新聞稿，強調已聯手地方衛生局啟動五大措施維護食安，包括「全面追溯追蹤、立即下架封存、抽驗檢測、嚴懲不法業者、加強宣導與教育」，截至今晚9點，有疑慮的產品已下架2159公斤。

