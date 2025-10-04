為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    有洋蔥！募集物資前進光復鄉重災區「鹿港阿信」婉拒「全包善人」的原因曝光

    2025/10/04 22:23 記者劉曉欣／彰化報導
    台灣人的愛心太可愛，募集睡墊與枕頭一下子就達標了。（施宜學提供 ）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，有「鹿港阿信」稱號的寢具業者施宜學，號召眾人一起做愛心，把物資送進災區。有愛心人士霸氣開口「剩下都全包」，但施宜學都婉拒了，因為他看到「物資小超人」拿著零用錢來認捐，不忍心讓小朋友希望落空！

    施宜學表示，他依照以往的公益專案，他個人率先認購，再邀集善心人士一起共襄盛舉。這次他得知光復鄉重災區需要睡墊、枕頭，他立刻先捐出50個睡墊，再以公益價開放民眾認購睡墊、枕頭，並找貨車前進災區。

    施宜學強調，台灣人真是太有愛心了，募集物資很快就達標，最後集眾人之力捐贈了400件睡墊、300個枕頭，由於最難的是找到貨車前進光復鄉，最後終於找到5輛貨車，但隨時都有愛心人士打電話來問說，貨車如果還有剩下的空間，其物資就一切全部包辦。

    不過，施宜學都婉拒了「全包善人」的好心，雖然這樣的速度比較快，但他看到好幾個小朋友，跟著父母一起來認購，因為枕頭公益價只要100元，小朋友就用自己的零用錢來做愛心。他認為應該要讓每個小小孩都有成為「物資超人」的機會，這樣會更有意義。

    施宜學說，這次物資募集速度實在太快了，也讓人看到台灣人的愛心，不只是最美的風景，而是世界上最有愛的國家，台灣人也是世界上最有愛心的人民了。

    台灣人的愛心太可愛，募集睡墊與枕頭已經送到花蓮光復鄉重災區。（施宜學提供 ）

