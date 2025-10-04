為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    恆春半島不再是文化沙漠 3萬人爭睹《瑯嶠風雲》

    2025/10/04 22:25 記者蔡宗憲／屏東報導
    恆春落山風設計「空降奇兵」高空表演。（記者蔡宗憲攝）

    「臺北市立大學武術隊」火把旋轉、特效煙霧爆發。（記者蔡宗憲攝）

    「牽罟」化身團結符號與民眾互動。（記者蔡宗憲攝）

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春古城旁聯福磚窯草坪晚間化身歷史戰場，屏東縣府攜手明華園戲劇總團推出的建城150週年史詩大戲《瑯嶠風雲》，全場近300名演員傾力演出，當火舞團隊點燃夜空，模擬圍城那一刻，彷彿穿越時空到當年，震撼滿場，現場湧入三萬名觀眾擠爆，彰顯出恆春半島居民對於優質文化藝術的支持，不少居民打趣大讚「這是我要的納稅錢使用方式！」。

    這齣免費戶外大戲，由台灣戲曲天王孫翠鳳領銜，嫡傳文武小生李郁真坐鎮要角，第三代武生陳子豪、旦角晨翎、新秀生角吳米娜及新生代丑角陳彥名同台飆戲，陣容堪稱明華園全員出擊。劇情以史料和鄉野傳奇為骨，講恆春父老一磚一瓦眾志成城建城，卻遇清廷割台，義軍發動二次圍城抗日。編劇巧妙融入在地民俗，「搶孤」變圍城戰術，「牽罟」化身團結符號，更用恆春落山風設計「空降奇兵」高空表演，演員從天而降，劍光閃爍，互動熱度直逼演唱會。

    特別亮點在跨界合作，除邀「恆春思想起民謠促進會」和「恆春國小」小朋友上台，唱起在地漁歌，童聲稚氣中藏著家園情；「即將成真火舞團」與「臺北市立大學武術隊」聯手，火把旋轉、特效煙霧爆發，北門城牆次舞台上，牡丹社風雲重現，潘文杰、陳尊賢等義士原型躍然眼前。觀眾直呼「火舞跟空降太猛，感覺自己就是義軍，差點衝上台！」全場氣勢磅礡，盪氣迴腸，結束時掌聲如雷，久久不散，有人直呼「比電影還過癮」。

    總統府秘書長潘孟安、屏東縣長周春米、文化部長李遠、恆春鎮長尤史經等多位貴賓到場，與在地民眾一同觀賞這齣大戲，見證恆春建城150年的榮光與文化意涵。

    《瑯嶠風雲》三萬人爆滿。（記者蔡宗憲攝）

