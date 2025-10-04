澎湖千人烤肉趴 遠眺「小希臘」美景

西嶼三仙塔千人大烤肉，提前歡度中秋佳節氣氛。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣西嶼鄉公所今（4日）晚間，舉辦一年一度的烤肉聯歡活動，遠眺澎湖小希臘美景的外垵三仙塔，化身為一場充滿歡笑的露天派對，擺置上百桌讓民眾盡情開烤。現場氣氛熱鬧滾滾，食材豐富、炭火旺盛，烤肉香瀰漫整個山頭，提前歡度中秋佳節。

西嶼鄉長李添進上任後，去年首次辦900多人大型烤肉，今年再繼續辦理，人數達到1300多人參與烤肉趴，議長陳毓仁、議員許月里、西嶼鄉民代表會主席蔡建習及鄉代表都到場與民同樂，並與大家互賀佳節快樂。

議長陳毓仁表示，西嶼今日配合烤肉活動，大型風箏先行登場，由澎湖風箏協會辦理，今年增加到1、200組，看到現場許多大小朋友、全家和樂融融。三仙台這塊場地整理好，剛好日落時在這賞日落、烤肉相當舒服，遊樂好地方。

李添進表示，這是西嶼風箏節暨中秋烤肉第2年，今年人數1300百多人，也是去年民眾反應希望可以延續再辦理。活動中，主辦單位精心安排幼兒園舞蹈、放風箏、駐唱歌手外，還有磁力釣魚、知識問答、國字遊戲，軍人部隊表演、變臉魔術表演等。

這裡不僅有滿天繁星與皎潔明月，更有西嶼道地的農漁特產，這場在歷史景點舉辦的中秋派對，可說是今年最浪漫的體驗。現場大人忙著烤肉，小朋友則開心吃喝玩樂，在笑聲與炭香中，整個山頭瀰漫著濃厚的過節氛圍，鄰里情誼也隨著一串串烤肉更加升溫。

鄉長李添進上任後，一年中秋烤肉規模比一年大。（記者劉禹慶攝）

