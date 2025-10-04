為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    保時捷、夾娃娃機不能沒有它！台灣設計展「冠軍行」首度開箱

    2025/10/04 21:59 記者陳冠備／彰化報導
    2025台灣設計展主展館「冠軍行」，展出保時捷跑車改裝避震器與鍛造鋁圈的極致工藝。（記者陳冠備攝）

    2025台灣設計展主展館「冠軍行」，展出保時捷跑車改裝避震器與鍛造鋁圈的極致工藝。（記者陳冠備攝）

    台灣設計展10月10日在彰化盛大登場，今年以「彰化行」為主題，其中高鐵彰化站旁的「冠軍行」主展館，邀集近百家台灣隱形冠軍產業做展出。彰化縣長王惠美今（4日）首度「開箱」揭露主展區亮點，喊出是「彰化冠軍產業總動員」。

    2025台灣設計展展期從10月10日至26日，設計展共規劃十五個「分行」散落在彰化、鹿港、田中、田尾四鄉鎮。其中今年主展館「冠軍行」以「彰化力：Made in ChangHua」為策展核心，集結近百家在地廠商，把生活裡的產業故事搬進展場。展區規劃紡織、科技農業、車輛零組件、水五金、生活產業、循環綠能與冠軍產業等七大領域，讓民眾一站看見彰化產業的多元底蘊。

    展館現場不乏吸睛展品，其中，柏釧企業提供一台市價高達1500萬元的保時捷跑車，展現改裝避震器與鍛造鋁圈的極致工藝；另外全台最大夾娃娃機工廠就在彰化，單一廠商產量占了全台7成以上，現場展出2台新型機器人夾娃娃機供民眾體驗，且「保夾」彰化生產小禮品，讓參觀展覽更具趣味性。

    王惠美表示，「冠軍行」展館以「柔韌力、協作力、創新力」三大主軸貫穿全場，這次的台灣設計展，就是要打破工廠的冰冷印象，用沉浸式、互動式的體驗，帶領全民深入體驗彰化產業的故事與文化脈絡，「來看展，不只是看設計，而是看見彰化的生命力」。

    彰化是製造娃娃機最多的地方，現場展出2台新型機器人夾娃娃機。（彰化縣府提供）

    彰化是製造娃娃機最多的地方，現場展出2台新型機器人夾娃娃機。（彰化縣府提供）

    彰化縣長王惠美視察主展館「冠軍行」進度。（記者陳冠備攝）

    彰化縣長王惠美視察主展館「冠軍行」進度。（記者陳冠備攝）

    「冠軍行」展區集結彰化近百家產業冠軍廠商。（記者陳冠備攝）

    「冠軍行」展區集結彰化近百家產業冠軍廠商。（記者陳冠備攝）

