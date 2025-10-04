台灣設計展鹿港展區明試營運 22隻浪浪竟聚集「1地方」 公所說話了

鹿港體育場遊戲沙堆流浪狗持續增加，一口氣出現22隻。（記者劉曉欣翻攝）

台灣設計展鹿港展區將於明天（5日）試營運，不過串連展區必經路線，也就是鹿港體育場旁的兒童遊戲沙堆，流浪狗從原本10多隻，一口氣暴增到22隻，讓民眾憂心忡忡。鹿港鎮長許志宏表示，已用誘捕籠捕獲2隻，持續努力中。

今年的台灣設計展鹿港展區，主要有3大場館，分別為鹿江中小學、亞太鹿港渡假村與公會堂，3大場館主要透過建國路、親民路來進行串連。因此，今年的彰化走讀節也特別在體育場轉角布置作品，營造鹿港全新橫向觀光亮點。

請繼續往下閱讀...

但鹿港體育場臨建國路的兒童遊戲沙坑，近來陸續被民眾發現已成流浪狗的天堂，以往只有一群不到10隻會聚集，如今卻是數量持續增加中，仔細一算竟然有22隻，超誇張就霸佔沙堆，不只兒童不敢靠近，連成人也全部躲得遠遠的。

有民眾指出，一次出現22隻很可能是「併團」，附近其它群的流浪狗也來了，由於許多民眾都會利用體育場外圍人行道來散步，如今流浪狗越來越多，真是讓人害怕。

許志宏強調，已借來誘捕籠，也成功誘捕2隻，由於流浪狗會跑來跑去，清潔隊將會持續努力。

鹿港體育場遊戲沙堆流浪狗持續增加，一口氣出現22隻，令人怵目驚心。（記者劉曉欣翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法