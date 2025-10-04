為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣設計展鹿港展區明試營運 22隻浪浪竟聚集「1地方」 公所說話了

    2025/10/04 21:47 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港體育場遊戲沙堆流浪狗持續增加，一口氣出現22隻。（記者劉曉欣翻攝）

    鹿港體育場遊戲沙堆流浪狗持續增加，一口氣出現22隻。（記者劉曉欣翻攝）

    台灣設計展鹿港展區將於明天（5日）試營運，不過串連展區必經路線，也就是鹿港體育場旁的兒童遊戲沙堆，流浪狗從原本10多隻，一口氣暴增到22隻，讓民眾憂心忡忡。鹿港鎮長許志宏表示，已用誘捕籠捕獲2隻，持續努力中。

    今年的台灣設計展鹿港展區，主要有3大場館，分別為鹿江中小學、亞太鹿港渡假村與公會堂，3大場館主要透過建國路、親民路來進行串連。因此，今年的彰化走讀節也特別在體育場轉角布置作品，營造鹿港全新橫向觀光亮點。

    但鹿港體育場臨建國路的兒童遊戲沙坑，近來陸續被民眾發現已成流浪狗的天堂，以往只有一群不到10隻會聚集，如今卻是數量持續增加中，仔細一算竟然有22隻，超誇張就霸佔沙堆，不只兒童不敢靠近，連成人也全部躲得遠遠的。

    有民眾指出，一次出現22隻很可能是「併團」，附近其它群的流浪狗也來了，由於許多民眾都會利用體育場外圍人行道來散步，如今流浪狗越來越多，真是讓人害怕。

    許志宏強調，已借來誘捕籠，也成功誘捕2隻，由於流浪狗會跑來跑去，清潔隊將會持續努力。

    鹿港體育場遊戲沙堆流浪狗持續增加，一口氣出現22隻，令人怵目驚心。（記者劉曉欣翻攝）

    鹿港體育場遊戲沙堆流浪狗持續增加，一口氣出現22隻，令人怵目驚心。（記者劉曉欣翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播