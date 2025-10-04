為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬太鞍溪橋鋪設涵管 10/15前有條件通車

    2025/10/04 20:58 記者吳亮儀／台北報導
    公路局修築馬太鞍溪南、北涵管便道。（公路局提供）

    公路局修築馬太鞍溪南、北涵管便道。（公路局提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流光復鄉成重災區，台9線馬太鞍溪橋被泥流沖毀；交通部公路局今天（4日）公布舖設便橋涵管照片，並說明便道預定15日前搶通，明年一月鋼便橋完成、不限車種通行。

    公路局說明，馬太鞍溪橋遭堰塞湖溢流洪峰沖毀，為降低馬太鞍溪橋斷橋造成交通衝擊，東分局以短、中、長期策略分期推動搶災、復原及復建作業。短期已在溪水稍退後投入大型挖掘機12部、吊車3部等各型機具、人力18員積極修築南、北涵管便道。

    公路說明，截至10月2日鋪築便道路基，並已完成南下線225公尺、北上線200公尺、移排水道100公尺涵管混凝土大底澆置等搶修作業，以10月15日前為目標，完成河床涵管便道，優先提供應急車輛有條件通車。

    另外在中期目標是建置鋼便橋提升通行可靠度，預計明年（2026年）1月底前完成，可不限車種通行。長期的重建方案，公路局要辦理設計、發包，預計在明年年底前，先完成北上線永久橋梁供雙向通行，2027年完成全橋改建。

    公路局說明馬太鞍溪便橋工程。（公路局提供）

    公路局說明馬太鞍溪便橋工程。（公路局提供）

    公路局修築馬太鞍溪南、北涵管便道。（公路局提供）

    公路局修築馬太鞍溪南、北涵管便道。（公路局提供）

    公路局說明馬太鞍溪便橋工程。（公路局提供）

    公路局說明馬太鞍溪便橋工程。（公路局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播