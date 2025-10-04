馬太鞍溪橋鋪設涵管 10/15前有條件通車

公路局修築馬太鞍溪南、北涵管便道。（公路局提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流光復鄉成重災區，台9線馬太鞍溪橋被泥流沖毀；交通部公路局今天（4日）公布舖設便橋涵管照片，並說明便道預定15日前搶通，明年一月鋼便橋完成、不限車種通行。

公路局說明，馬太鞍溪橋遭堰塞湖溢流洪峰沖毀，為降低馬太鞍溪橋斷橋造成交通衝擊，東分局以短、中、長期策略分期推動搶災、復原及復建作業。短期已在溪水稍退後投入大型挖掘機12部、吊車3部等各型機具、人力18員積極修築南、北涵管便道。

請繼續往下閱讀...

公路說明，截至10月2日鋪築便道路基，並已完成南下線225公尺、北上線200公尺、移排水道100公尺涵管混凝土大底澆置等搶修作業，以10月15日前為目標，完成河床涵管便道，優先提供應急車輛有條件通車。

另外在中期目標是建置鋼便橋提升通行可靠度，預計明年（2026年）1月底前完成，可不限車種通行。長期的重建方案，公路局要辦理設計、發包，預計在明年年底前，先完成北上線永久橋梁供雙向通行，2027年完成全橋改建。

公路局說明馬太鞍溪便橋工程。（公路局提供）

公路局修築馬太鞍溪南、北涵管便道。（公路局提供）

公路局說明馬太鞍溪便橋工程。（公路局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法