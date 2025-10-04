噪音惱人！桃園凌雲崗靶場將建隔音牆

凌雲崗靶場與民宅距離近。（記者周敏鴻攝）

桃園市龍潭區竹龍路旁凌雲崗靶場，鄰近民宅，打靶聲響遭怨嚴重干擾居民生活品質，近年演訓頻繁而噪音加劇，也曾有機槍子彈跳飛造成屋瓦、鐵皮屋破損，已有人因相關狀況而失眠、憂鬱，希望軍方在靶場增設隔音牆、調整打靶練時間、減少夜間打靶次數等，解決鄉親的夢魘。

陸軍六軍團回應，射擊是訓練的重要一環，將要求部隊確實遵守規定時段，包括上午8點到中午12點、下午2點到5點、晚上6點到8點，並強化公告通報機制讓居民了解；明年度將增建隔音牆並強化圍牆，以減少噪音影響，另會選勘監測時段與地點，並依睦鄰工作要點審議辦理。

立委呂玉玲強調，凌雲崗靶場屬輕型射擊場，距離民宅最近處約僅20公尺，目前未列入任何敦親睦鄰補償的範圍，她將朝距離靶場50公尺內民宅可獲補償金的目標推動修法；呂說，軍方已爭取到經費可增建環繞型、約2層樓高的隔音牆，明年初經費到位就可發包施工。

議員徐玉樹表示，國軍部隊近年來在凌雲岡靶場的打靶次數明顯增加，部分居民因此出現失眠或憂鬱等症狀，軍方應儘快改善打靶噪音問題。

