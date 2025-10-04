明月下疼惜台灣！後壁黃家古厝中秋音樂會 張正傑彩蛋致敬黃崑虎

第28年舉辦的台南後壁黃家古厝中秋音樂會今晚登場，用音樂喚起更多人對台灣土地與文化的認同和疼惜。（記者楊金城攝）

台南後壁黃家古厝中秋音樂會第28年舉辦，以音樂串連文化、記憶與情感，今晚（4日）在總統府資政黃崑虎的黃家古厝登場，在一輪明月的幸福氛圍中，台、客、原住民、西洋經典樂曲展演吸引樂迷聆賞，用音樂喚起更多人對台灣土地與文化的認同和疼惜。

黃家古厝中秋音樂會由黃家古厝文化藝術基金會、台南市文化局主辦，前副總統陳建仁與會。黃崑虎說，他堅持舉辦古厝音樂會的最大目的，是希望促進住在台灣的所有族群、所有台灣人，對這塊土地要有感情、要有責任，大家要對台灣疼惜。

請繼續往下閱讀...

陳建仁祝福在場所有人中秋愉快，希望明年古厝100年、後年音樂會30年舉辦的音樂會有更多人參加。他說，台灣人過往經過很多挑戰，但每一挑戰都展現台灣人的勇氣、團結和韌性，這是台灣成功的重要原因。

陳建仁也指出，武漢肺炎疫情時，2、30家國際媒體訪問他時都好奇台灣為何這麼好，他回答，道理很簡單，因為台灣2300萬人每位都是台灣英雄，疼惜台灣，因此台灣被世界看見，目前並是世界公民的示範，成為很多國家學習的對象，這也是台灣對全世界的貢獻。

黃家古厝中秋音樂會今年邀集臺邦獨奏家樂團、新韻合唱團、男高音孔孝誠、大提琴家張正傑、客語歌手黃珮舒及西西里原民樂團同台演出，以多元曲目展現台灣文化的多樣與包容，深化城市的人文底蘊。

臺邦獨奏家樂團演奏卡門組曲和膾炙人口的〈酒矸倘賣嘸〉、〈快樂的出帆〉，讓人陶醉，張正傑請來小提琴家林天吉、鋼琴家呂冠葶合力演出古典名曲和舞曲，也改編童謠〈兩隻老虎〉向黃崑虎致敬，獲得滿場掌聲。

前副總統陳建仁出席黃家古厝中秋音樂會。（記者楊金城攝）

大提琴家張正傑（右）和鋼琴、小提琴合奏。（記者楊金城攝）

男高音孔孝誠演唱。（記者楊金城攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法