    急徵清溝英雄！光復鄉側溝25公里待清 彭啓明號召溝勺大軍

    2025/10/04 20:43 記者王峻祺／花蓮報導
    環境部長彭啓明表示，光復側溝還有25公里要清理。（圖取自環境部長彭啟明臉書）

    麥德姆颱風今天增強為中颱，恐為東部帶來局部短暫陣雨，遭洪災肆虐的光復鄉，側溝總長約30公里，目前僅完成5公里清理，若不及時完工，雨勢一來雨水恐溢流亂竄，家戶也無法順利排水，環境部長彭啓明今晚在臉書發文，急徵清溝英雄，並呼籲志工自備清溝勺，一同來幫忙！

    馬太鞍溪堰塞湖泥流沖進光復鄉，災後迄今12天，環境仍在復原中，許多街道都已經清理乾淨，可以看到道路雙黃線，但排水溝仍堵滿爛泥，志工透露因為空間狹小難清，僅能一勺一勺慢慢挖，並搭配機具才能清乾淨。

    徐姓志工透露，側溝及排水道內的爛泥不好挖，每一鏟都吃力，而且因位置低，必須要彎腰才能清理，非常耗費體力，開挖頻率也要慢慢來，不然腰一定會受傷，許多志工乾脆站進下水道，貼著地面挖，呼籲更多年輕朋友一起來，幫助災民清空所有側溝。

    環境部長彭啓明今晚也在臉書寫道，光復鄉側溝總長約30公里，目前僅完成5公里清理，還有很長一段路需要大家一起努力！明（5日）將集中「清理主要道路的側溝淤積」，目前匯集到120個人，但還是缺很多，誠摯邀請鄉親若前來，可以帶著清溝勺，一同來幫忙。

    他說，清溝地點為光復鄉主要道路側溝，裝備部分建議大家自備「清溝勺」，一個人的力量有限，但大家一起，就能讓鄉里更乾淨、更安全。

