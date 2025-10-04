北市中山商圈「烘焙之星」大賽 名店拚創意手藝

金賞由「法布甜-伴手禮」奪得。（記者孫唯容攝）

本週是中秋連假，台北市商業處輔導中山商圈舉辦首屆「中山商圈烘焙之星」決賽，今（4）日在圓山花博登場，今年以「花現中秋好食光」為題，邀集星級飯店、名店創作甜點，不僅比拼創意、手藝，現場不僅有專業評審坐鎮，還開放50位民眾成為甜點評審員，現場試吃評鑑，立即揭曉10個獎項名額，包含冠亞軍，以及優選獎、人氣之星獎、創意之星等獎項。

台北市中山商圈發展協會李沛肴理事長表示，「2025中山商圈烘焙之星」總決賽，限製作油皮、油酥或糕漿皮等中式傳統糕點類別，展現創意與工藝兼具的節慶甜點，最終於現場揭曉各項獎項名額，金賞由「法布甜-伴手禮」奪得，銀賞由「老爺烘焙坊」獲得，銅賞由「麗緻坊」獲得，而創意之星則由「上官菓子」榮獲，人氣之星則由「維京女王工作室」榮獲，本屆活動更融入ESG永續飲食理念，特別與友善農業品牌「果嶼」合作，推動「歪果再生計畫」，現場參賽者使用果乾、果醬食材均是來自國內水果格外品，除了讓節慶甜點結合惜食理念，減少食材浪費。

請繼續往下閱讀...

擔任本次比賽評審的歐華酒店餐飲部行政總主廚郭榮宗表示，今天評審的項目包含外觀、內餡、結構、市場性等作評分，其中有要求做以「歪果」（長歪的水果）加入比賽作品，可惜有部分團隊，未將歪果加入比賽的蛋黃酥、鳳梨酥中，因此沒有得到更高的評分，未來參與其他比賽一定要符合主題，由於現場設備與專業廚房設備一定有落差，會造成選手緊張，正是考驗大家功力的時候，才可以看出大家的實力如何，本屆前三名不管是專業評審，還是路人評審，大家都是一致認同，後續看總分數兩組評審團的打分也都一致。

此外，中山商圈也結合經濟部商業發展署補助資源，在今天、明天同步辦理「品味生活節-甜點星航嘉年華」活動，於圓山花博MAJI集食行樂廣場及音樂庭園外圍熱鬧登場。活動集結多家特色甜點品牌與人氣店家，提供多元展售與互動體驗，現場消費滿額更可參加抽獎，最大獎為萬元星級住宿券。

北市「中山商圈烘焙之星」決賽，以「花現中秋好食光」為題。（記者孫唯容攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法