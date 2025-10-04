為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    萬元馬桶扭蛋來了！彰化南瑤宮巡角遶境 真人藝閣明拋送

    2025/10/04 20:37 記者劉曉欣／彰化報導
    遶境主委林世賢等人，以雙手膜拜恭迎開基三媽鑾轎。（記者劉曉欣攝）

    遶境主委林世賢等人，以雙手膜拜恭迎開基三媽鑾轎。（記者劉曉欣攝）

    彰化南瑤宮彰化南瑤宮開基三媽暨十尊會媽角頭祈安遶境活動，今天（4日）下午回鑾彰化市，明天（5日）將遶境市區，而最受注目的首次真人藝閣則在明天下午3點出發，將沿途拋附有禮品兌換券的「扭蛋」，最大獎就是價值1.8萬元的馬桶。

    彰化南瑤宮管理人、市長林世賢表示，縣定古蹟南瑤宮正在進行一期主結構修復工程，預計今年底將會完工，同時二期彩繪工程也將啟動。這次的巡角遶境活動今晚駐駕在彰邑彰山宮，明天將遶行彰化市區，也將炒熱中秋連假的氣氛。

    南瑤宮指出，明天遶境最大的看頭就是古裝打扮上場的真人藝閣，45位參加者都是最後透過「博杯」幸運入選，預計在下午3點在媽祖文化館整裝出發，沿途會拋送扭蛋，內有大獎兌換券，獎品從1.8萬元的馬桶、電視機、龍蝦、彰化木瓜牛奶兌換券等等都有，歡迎民眾一起來感受媽祖的慈悲與庇佑。

    彰化南瑤宮十會媽神尊的「專車」回鑾進入彰化市區，受到熱烈歡迎。（記者劉曉欣攝）

    彰化南瑤宮十會媽神尊的「專車」回鑾進入彰化市區，受到熱烈歡迎。（記者劉曉欣攝）

    彰化南瑤宮開基三媽鑾轎抵大埔慈恩寺。（記者劉曉欣攝）

    彰化南瑤宮開基三媽鑾轎抵大埔慈恩寺。（記者劉曉欣攝）

