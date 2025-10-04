連假第2天國道預估飆1.3倍車流 19處壅塞地雷路段曝光

明天（5日）國道北中南易壅塞路段。（高公局提供）

明天（5日）中秋連假第二天，交通部高速公路局今晚說明，預估明天車流量會達到平日年平均的1.3倍，容易塞車的地雷路段更高達19處。

高公局預判明天（5日）重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端。

高公局建議西部國道南向用路人，儘量在6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明天（5日）國道相關疏導措施包括5時-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12時-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13時-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預期明天將出現大量出遊及提前返回工作崗位車潮，呼籲民眾出門務必檢查好車況。高公局也建議，民眾南北長途走國3、短途不要上國道，並多搭乘公共運輸。

省道部分，交通部公路局預估各觀光景點將陸續湧現旅遊車潮，易壅塞的省道路段包含台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段，台3線大溪至慈湖路段及古坑至梅山路段。

另外，主要幹道也會有短暫穿越性車潮，例如台9甲線新店至烏來路段，台61線鳳鼻至香山路段、中彰大橋改建路段等；銜接高速公路路段則有台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統交流道等。

公路局表示，依據目前國道客運的座位預售情形，西部國道客運還有75.30%空位，東部國道客運尚有86.47%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢，並多加利用大眾運輸。

