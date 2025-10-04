月老祈福+光雕展演 板橋林家花園「月光織戀」浪漫登場

板橋林家花園推出「月光織戀」系列活動。（記者黃子暘攝）

位在新北市板橋區的國定古蹟林本源園邸（林家花園）即日起至12月27日推出「月光織戀」系列活動，規劃日間「樓台情緣」與夜間「仙履林園」活動，安排霞海城隍廟月老駐駕祈福與古蹟光雕藝術、藝術表演，今（4）日由新北市副市長朱惕之揭開序幕，與駐駕「來青閣」的霞海月老、城隍夫婦、民眾一同觀賞光雕展演。

朱惕之說，林本源園邸是新北5條美學廊帶的重要據點，乘載板橋府中文化核心，林園光雕活動自2018年延續至今，以創新光影翻轉古蹟夜間美學，今年活動導入「愛之願」互動科技，民眾可透過手機掃描QR Code選擇祝福角色，即時創作專屬圖像並投影於古蹟建築上。

請繼續往下閱讀...

文化局長張䕒育表示，林本源園邸「月光織戀」分為日間「樓台情緣」與夜間「仙履林園」活動；即起至10月19日日間推出祈願體驗、藝文表演、廟宇集章兌換明信片等活動，夜間活動部分，光雕嘉年華自10月5日至12月27日的每週六登場，總計舉辦13晚39場次，其中26場結合真人舞蹈演出。

文化局補充，光雕嘉年華以牛郎織女的愛情傳說為靈感，共有5目光影劇情，每場次限額150人，100名開放網路預約、50名保留現場入場，各月份光雕場次將於前一個月的22日中午於活動專頁開放預約，詳情可至林本源園邸官網或活動專頁查詢。

「月光織戀」規劃日間「樓台情緣」，以及夜間「仙履林園」活動。（記者黃子暘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法