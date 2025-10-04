金門「高粱迷宮」開玩！3大叔10年築一夢 暗藏兩無形文化資產密碼

金門正義國小師生勇闖「高粱迷宮」，成為第一支征服者。（陳向鑫提供）

挑戰金門「高粱迷宮」啟動，即日起到10月12日走完迷宮者，只要標明「金王爺」在迷宮位置，畫出迷宮線條或圖形中3個字就算通關。挑戰成功者可得媽祖賜福紅蛋，參加頭獎抽油煙機的抽獎。

「高粱迷宮」位於金湖鎮蓮庵里東村，寬12公尺、長50公尺，面積600平方公尺，是金門曾有過範圍最大的高粱迷宮；挑戰者每人50元門票，金湖學區中小學學子免費；根據挑戰者體驗心得，迷宮線條的「謎底」，就是大家熟悉的「6個英文字母」。

金門高粱迷宮由呂家順出地、楊智榮想點子、陳向鑫出資，是3位中年大叔10年築一夢的實現，在沒有空拍機支援下，靠著「土法煉鋼」精神，利用三角定位、幾何數學原理，包括前期作業，以挖土機開道就花了3個多星期。

陳向鑫說，外界很少知道，蓮庵里是金門唯一擁有兩個無形文化資產的村里，因此在挑戰活動加入兩項文資有關的元素：「峰上天后宮祭蜂鄉俗」中媽祖賜福的紅蛋、「金府王爺聖誕建醮遶境活動」的金王爺，並加入教育公益券、扭蛋機、動漫火隱忍者公仔等受學童歡迎的小物。

高粱迷宮昨天（3日）啟動，第1支挑戰的隊伍是正義國小校長葉炳煙率領的70名師生，同學興奮地討論、紀錄，很快達陣過關，好幾名學童說，是第1次看過高粱。

楊智榮說，金門高粱轉換為高粱酒，1年為金門創造100億元業績，高粱既能釀出酒香，也能釀出田野裡的風，更能釀出孩子天真爛漫的笑容。相關報名辦法可上「金門高粱迷宮」臉書查詢。

曾辦理金門百節人力蜈蚣座入列金氏世界紀錄的「點子王」楊智榮（左）與深耕地方的文字工作者陳向鑫（中），攜手蓮庵里里長呂永林（右），邀請全民挑戰「高粱迷宮」。（記者吳正庭攝）

金門正義國小校長葉炳煙（右一）肯定師生成為成功挑戰「高粱迷宮」的第一支隊伍。（記者吳正庭攝）

小朋友在「高粱迷宮」裡用心紀錄，尋找「答案」。（記者吳正庭攝）

「找到了」，同學在高粱迷宮裡找到無形文化資產「金府王爺聖誕建醮繞境活動」中的金王爺。（記者吳正庭攝）

搖搖看，先猜猜彩蛋裡有沒有驚喜。（記者吳正庭攝）

聞風而至的一家三口，力挺「金門高粱迷宮」活動充滿寓教於樂。（記者吳正庭攝）

