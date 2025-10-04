為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    長榮首航達拉斯獲美機場水門禮！ 達拉斯機場營收官：全力支持長榮運營

    2025/10/04 20:35 記者吳亮儀／台北報導
    長榮航空開航達拉斯‧沃斯堡–桃園航線，特別在達拉斯‧沃斯堡國際機場D14登機門舉行首航儀式，由長榮航空孫嘉明總經理主持（右四），並邀請駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使（左三）、達拉斯‧沃斯堡機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan（右三）、達拉斯‧沃斯堡國際機場航空事務部副總裁Mr. Milton De La Paz（右二）、沃斯堡副市長Carlos Flores（左二）一同進行剪綵，慶賀長榮航空達拉斯‧沃斯堡–桃園航線正式啟航。（長榮航空提供）

    長榮航空首度開航達拉斯‧沃斯堡–桃園客運航線，特別在美國德州達拉斯‧沃斯堡國際機場D14登機門舉行首航儀式，機場方還特別安排水門禮迎接。

    首航儀式由長榮航空總經理孫嘉明、駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使、達拉斯‧沃斯堡機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan共同主持，並邀請達拉斯‧沃斯堡國際機場航空事務部副總裁Mr. Milton De La Paz、沃斯堡副市長Carlos Flores等貴賓一同進行剪綵。

    達拉斯‧沃斯堡機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan致詞表示，30年來看著長榮航空貨運班機的起降，現在終於迎來長榮航空首架客運航班的飛航，謝謝長榮航空選擇在達拉斯‧沃斯堡機場再次開闢新的客運航點，「未來，我和我的團隊們也會全力支持長榮航空在達拉斯‧沃斯堡機場的運營」。

    孫嘉明表示，長榮航空從1998年起開始經營達拉斯‧沃斯堡貨運航線，至今已近30年，達拉斯與沃斯堡為雙子城，排行全世界第三大客運量的達拉斯‧沃斯堡機場，年運量高達約8800萬人次，長榮航空達拉斯‧沃斯堡航客運航線開航後，將可結合達拉斯‧沃斯堡機場的優勢，進一步強化亞洲與北美的連結，為雙方締造更多商機，並帶動文化及觀光交流的發展。

    歡慶達拉斯‧沃斯堡–桃園航線開航，長榮航空在登機門舉辦首航活動，包含「德州牛仔繩索套圈圈」及「360°環景自拍機」，只要參與體驗就有機會將限量好禮及現場歡樂照片帶回家；現場最受歡迎的是「長榮小熊限定夾娃娃機」，以德州牛仔小熊為原型，並佩戴上EVA專屬的牛仔領巾，是只有達拉斯‧沃斯堡機場首航活動才有的數量限定贈品，同時每位搭乘首航班的旅客也可獲贈特製首航禮。

    達拉斯是美國德州發展最快的城市之一，已成為全球科技與製造業新重鎮，也吸引許多台灣電子大廠設廠及投資。達拉斯‧沃斯堡–桃園航線開航後，長榮航空北美直飛台灣將擴增為9大客運航點。

    長榮航空在達拉斯‧沃斯堡–桃園航線首航活動現場準備許多有趣的互動遊戲，包含受歡迎的「長榮小熊限定夾娃娃機」、「360°環景自拍機」及「德州牛仔繩索套圈圈」。（長榮航空提供）

    長榮航空達拉斯-桃園班機時刻表。（長榮航空提供）

