灰塵滿天、太陽都看不清! 探勘隊徒步5天抵馬太鞍溪堰塞湖畫面曝

林保署9人探勘隊，歷時5天抵馬太鞍溪堰塞湖，沿路泥灰塵滿天，壩體穩定度仍不足。（林保署花蓮分署提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日潰流造成下游嚴重災情，林業保育署30日派遺9名專家深入險峻山區展開探勘，歷時5天終於在今天下午抵達現場，沿途泥灰塵滿天，相當險峻！

隨行的專家PO文指，下切至1300海拔，環境充滿了粉塵，碰到樹或草就會散開，眼睛容易進沙及呼吸困難，下切至1000海拔，我們連太陽都看不清。據花蓮分署監測資料，潰決至今12天，水位高程已下降118公尺，蓄水量湖體無明顯變化，但壩體穩定度仍不足夠。

林保署花蓮分署長黃群策說，花蓮分署與山難搜救協會東區搜救委員會，組成9人小隊，深入險峻山區展開探勘行動，這次行程不同於一般登山路線，因全程缺乏既有山徑，屬於純粹的野地探勘，挑戰極高。

他強調，組隊探勘主要目的，為實地勘察確認一條可通行路徑，以作為未來監測、勘察與工程規劃的基礎，由於堰塞湖位於中級山，地形複雜蜿蜒、無現成道路，比高山更難抵達，因此完整記錄來回路徑，對未來防災整備至關重要。

黃群策說，行程規劃預計11天，採「走路去、走路回」，不依賴直升機，以確保往返路況皆能評估，9人隊伍於上月30日出發後，終於在第5天、4日下午接近湖邊，若進展順利，將在5日內返程，完成此次探勘任務。

根據花蓮分署最新資料顯示，堰塞湖水位高程1020公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量590萬噸，潰決後至今水位高程已下降118公尺，蓄水量約為原來量體的6.4%，湖體無明顯變化，但因坡面呈現不穩定，仍有水量持續匯入湖區，以及下游土砂狀況尚未穩定，目前仍維持紅色警戒。

9人探勘隊歷時5天抵馬太鞍溪堰塞湖，沿路泥灰塵滿天。（林保署花蓮分署提供）

花蓮分署與山難搜救協會東區搜救委員會，組成9人小隊，深入險峻山區展開堰塞湖探勘行動。（林保署花蓮分署提供）

堰塞湖4日水位高程1020公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量590萬噸，潰決後至今水位高程已下降118公尺。（林保署花蓮分署提供）

堰塞湖4日蓄水量約為原來量體的6.4％，湖體無明顯變化，坡面仍呈現不穩定。（林保署花蓮分署提供）

專家PO文指，下切至1300海拔，環境充滿了粉塵。（取自田宇倫臉書）

