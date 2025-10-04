台中成人吸菸率降低 但高中職生抽電子煙增至7.5％

曾梓展表示，不論成人或青少年族群，普及無菸環境，與加強戒菸服務刻不容緩。（衛生局提供）

衛生局宣傳學童從小就認識到吸菸的危害，倡導無菸環境。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕成人吸菸降低，但青少年使用電子煙比例卻上升，國健署最新調查，台中市國中生電子煙使用率為3.1%、高中職生為7.5%。台中市衛生局長曾梓展表示，不論成人或青少年族群，普及無菸環境，與加強戒菸服務刻不容緩。

根據國民健康署去年國人吸菸行為調查結果，台中市18歲以上成人吸菸率目前已降至9.6%，比2022年的12.1%下降，成效顯著；青少年使用電子煙的狀況則令人擔憂，2023年青少年吸菸行為調查發現，中市國中生電子煙使用率為3.1%、高中職生為7.5%，整體青少年使用電子煙的比例上升。

曾梓展指出，市府每年都努力推動宣傳無菸理念，從校園到店家的宣導，從超商騎樓到公共場域的勸導，並透過從小開始的教育宣導及多年的活動宣導，讓學童們從小就認識到吸菸的危害進而勸導身邊的家人們不要吸菸。

近年來電子煙的盛行，再次讓菸害話題備受重視，衛生局今年舉辦大型宣導活動，期望透過寓教於樂的方式，來加深傳達菸害的教育，讓大人小孩們都能認識到菸的危害進而遠離杜絕一手菸及電子煙，減少接觸二手菸及三手菸，加強保護自我身心健康。

衛生局今天下午在文心森林公園舉行「無菸芬芳 清享安康」無菸環境與戒菸服務宣導活動，設置有趣的菸害防制關卡等趣味活，準備家電及3C產品等好禮摸彩品，吸大人小孩參與闖關，也有小朋友偶像蔓越莓姐姐宣導無菸理念。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

