中秋連假》嘉義市光織影舞璀璨登場 4.5米高轉動月亮應景

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今天中秋連假首日，嘉義市城市IP「2025光織影舞」光影藝術展晚間在北香湖公園璀璨登場，入夜後人潮持續湧入，今年以迪士尼經典童話「愛麗絲夢遊仙境」作為活動主題，讓人彷彿走進童話世界，湖面打造4.5公尺高多層次轉動的月亮，相當應景。

光織影舞開幕晚會，由幻術師吳冠達表演「夢境魔幻秀」，結合光影投射、雷射燈光與空中幻術道具，營造如同穿梭童話世界的視覺盛宴。觀眾隨著吳冠達手勢與燈光節奏，彷彿置身奇幻國度，湖面倒映的旋轉月亮與立體愛麗絲裝置交相輝映，增添浪漫氛圍，現場掌聲與歡呼聲不斷。

緊接著由「鐵肺歌后」戴愛玲、「情歌王子」李聖傑帶來多首膾炙人口的經典歌曲，將現場氣氛帶到最高潮，市長黃敏惠與民眾在湖畔共享這場幸福、夢幻交織的夜晚。

黃敏惠說，市府自2010年完成「北香湖再現工程」，6年前首度結合光影藝術舉辦「光織影舞」，成功打造嘉市中秋節觀光活動IP；去年16天展期吸引88萬人次，今年參觀人潮可望再創新高。

市府觀光新聞處長張婉芬說，今年8大沉浸式展區包括「追光的起點」、「花園幻境」、「舞動潮光」、「瘋狂茶會」、「光月疊影」、「愛麗絲玫影」、「林間笑影」及「夢醒時分」。

光織影舞展期至19日，每日展出時間為晚間6點至10點，「奇幻市集」自下午4點起開放，晚間7至10點每小時更有全新燈光效果的光影秀展演。

