明德水庫high玩！超刺激「高空自行車」首度曝光 水陸空玩透透

明德水庫的新遊憩體驗設施「空中自行車」。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府再造明德水庫觀光榮景，引進陸、水、空新玩法！海棠島陸域及水域SUP立槳、水上自行車已於6月起營運；碼頭區部分預計11月開始營運，業者今（4）日下午測試「空中自行車」，這項新奇又刺激的遊憩設施也首度曝光。

明德水庫昔有全台四大水庫稱號，縣府近年來推動再造，除了爭取中央補助建置中的環湖自行車步道，也分區推動海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案，及碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉（ROT）案，引進陸、水、空新玩法。

請繼續往下閱讀...

海棠島部分，已於6月起營運，提供獨木舟、SUP立槳、水上自行車等遊憩服務。碼頭區部分，則提供遊艇、空中自行車、高空滑索及腳踏車租賃服務，業者今天下午測試「空中自行車」，玩法也首度曝光。

空中自行車以上下鋼索固定，騎乘者頭戴護盔、身繫安全索，由水庫湖面上方約10公尺高處跨越到對岸，猶如馬戲團的高空自行車般刺激又新奇。而且空中自行車具有電動輔助、不用擔心「軟腳」。

縣府文化觀光局長林彥甫說，碼頭區陸、水、空域觀光服務預計11月開始營運，預期將為明德水庫觀光遊憩注入嶄新活力，請民眾拭目以待。

空中自行車猶如馬戲團的高空自行車般刺激又新奇。（苗栗縣政府提供）

海棠島陸域及水域的SUP立槳、水上自行車已營運。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣長鍾東錦7月體驗水上自行車。（苗栗縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法