週日高溫炎熱！西半部飆36度 南部沿海注意長浪

週日各地大多為多雲到晴。（記者方賓照攝）

週日（5日）多雲到晴，午後中南部及北部山區有雷陣雨。大台北、桃園及中南部地區，高溫可達36度以上。

中央氣象署預報，週日各地大多為多雲到晴，僅恆春半島會有局部短暫陣雨。午後，中南部及北部山區，則有局部短暫雷陣雨。同時，南部沿海恐有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週日西半部高溫普遍在33至36度；東半部高溫為31至33度，其中大台北、桃園及中南部地區，恐有局部36度以上高溫發生的機率，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫約27至32度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，中秋連假各地大致都是晴到多雲的天氣，只有西半部山區午後有些局部短暫雷雨，天氣可說是相當的穩定。而高溫普遍可達32至35度，不過大台北、西半部局部地區，亦有36度或以上的高溫，需做好防曬、防中暑的準備。

紫外線指數方面，週日台中市、彰化縣、高雄市、連江縣、金門縣為「高量級」；其餘縣市為「過量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為東南風，西半部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級，西半部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週日西半部高溫上看36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法