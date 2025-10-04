黑心豬大腸流向4縣市！ 百威食品疑用工業雙氧水漂白 全台已下架2.1公噸

圖為豬大腸示意圖。（資料照）

屏東有不肖業者涉嫌以「工業用雙氧水」漂白變質豬大腸，再轉售下游廠商，衛福部食品藥物管理署今（4日）證實，經清查「百威食品有限公司」的銷售帳冊，共售出約3公噸，產品流向涉及台北、桃園、屏東與高雄4縣市，各地衛生局截至今日傍晚，累計下架問題豬腸2104公斤（約2.1公噸）。

另業者也坦承，有在部分豬腸製程中使用雙氧水，主要是為了讓產品「看起來更白、更乾淨」，目前已全面停工並配合回收。

請繼續往下閱讀...

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，經查百威食品的銷售帳冊記載收貨人姓名、電話及地址，流向涉及台北、桃園、屏東與高雄4個縣市，資料已移交地方衛生局，要求立即啟動追查、監督及下架回收作業。各縣市衛生局自10月2日陸續展開行動，截至今天傍晚，累計下架量達2104公斤，並持續回報中。

針對外傳「病變豬」流入市面，魏任廷澄清，屠宰場均有防檢署駐場獸醫師執行屠前、屠後檢查，若發現內臟異常，會以藍色染劑潑墨並銷毀，絕不會流入市場，現場供應的內臟均為可食用等級，屠宰場供應「百威食品有限公司」的內臟均為可食用等級，並非病死豬隻。

外界關注下游流向是否涉及知名蚵仔麵線店、熱炒店或滷味攤等，魏任廷表示，目前帳冊資料多為個人攤商的姓名或簡稱，地方衛生局已全面掌握名單並持續監督回收，至於違法行為的期間與規模，仍由檢方進一步偵辦中。

食藥署也強調，若業者確實使用工業級雙氧水加工食品，已違反「食品安全衛生管理法」第15條第1項第10款，產品將依法沒入銷毀；涉案者可依同法第49條第1項處7年以下有期徒刑，併科新台幣8000萬元以下罰金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法