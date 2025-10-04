為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    內政部跨縣市調度替代役花蓮救災 縣府分2梯召集備役役男

    2025/10/04 18:52 記者李文馨／台北報導
    替代役役男投入堰塞湖溢流災區環境清理與復原工作。（內政部提供）

    替代役役男投入堰塞湖溢流災區環境清理與復原工作。（內政部提供）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，內政部說，花蓮縣政府將首次啟動替代役備役役男勤務召集，分二梯次協助災民住家環境清理、收容處所整備與服務、救濟物資整理等工作；此外，內政部也首次跨區調度各縣市替代役現役役男支援，累計至今投入1445人次。

    內政部說，花蓮縣政府首次啟動替代役備役役男勤務召集，此次規劃分二梯次辦理，每梯次120人，共計240人投入協助，第1梯次自114年10月13日至17日，第2梯次於10月20日至24日，第3梯次則視災情發展再行規劃。

    內政部指出，召集對象為設籍花蓮縣的備役役男，將依災害應變中心需求，協助災民住家環境清理、收容處所整備與服務、救濟物資整理等工作。役男們秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，在行動中累積實務應變經驗，進一步提升服務能量。

    內政部說，召集期間備役役男的權利義務比照替代役期間，任職單位應給予公假，並得請領往返交通費。另每日提供700元薪資津貼，5日合計3500元；花蓮縣政府也統籌安排伙食與住宿，確保役男能安心投入救災。

    內政部也提到，災情已使當地居民生活受到重大影響，本於「同島一命、患難與共」的精神，內政部也首次跨區調度各縣市替代役現役役男前往支援；截至10月4日，已累計投入1445人次，積極協助第一線救災，獲得災民一致感謝。

