    首頁 > 生活

    林保署多次告知花蓮 歷次通報單都明確指出撤離區

    2025/10/04 18:59 記者黃宜靜／台北報導
    林保署說，樺加沙颱風尚未影響台灣，災害應變中心開設前期間，持續依行政院「堰塞湖撤離演練方案」規定，多次主動通報預警與建議疏散撤離範圍資訊，歷次通報也均附上明確的建議疏散撤離區域。（資料照）

    林保署說，樺加沙颱風尚未影響台灣，災害應變中心開設前期間，持續依行政院「堰塞湖撤離演練方案」規定，多次主動通報預警與建議疏散撤離範圍資訊，歷次通報也均附上明確的建議疏散撤離區域。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，導致光復鄉災情慘重。針對此次應變，有媒體報導指稱「林保署也不清楚公文到底該怎麼發」等，農業部林業及自然保育署強調，一切依堰塞湖災害應變流程規定程序進行通報，並於中央災害應變中心機制下提供即時資訊；溢流前已多次主動通報預警與建議疏散撤離範圍資訊，歷次通報也均附上明確的建議疏散撤離區域，絕非僅止於「可能溢流」的模糊提醒。

    林保署說，在災害應變中心成立前、7月26日馬太鞍堰塞湖形成後，即依行政院「堰塞湖警戒、監測及撤離與演練方案」（下稱「堰塞湖撤離演練方案」）積極應處，除啟動堰塞湖航拍、勘查及監測；8月7日即由副署長率員拜會花蓮縣政府，簡報說明規模、現況、嚴重性及未來可能疏散撤離範圍等資訊。

    林保署進一步解釋，在樺加沙颱風尚未影響台灣，災害應變中心開設前的期間，持續依行政院「堰塞湖撤離演練方案」規定，多次主動通報預警與建議疏散撤離範圍資訊，歷次通報也均附上明確的建議疏散撤離區域，絕非僅止於「可能溢流」的模糊提醒。

    至於災害應變中心成立後的行政作業流程，林保署指出，在樺加沙颱風確定影響台灣，災害應變中心成立後，林保署即依體制成為其中的分組成員，後續所有資訊發布與決策均在應變中心指揮及運作機制下進行。9月21日中央災害應變中心因應樺加沙颱風，恐導致堰塞湖溢流，並造成壩體潰損引發嚴重災害，與花蓮縣政府、光復鄉公所等地方政府召開視訊會議時，指揮官除要求依指示範圍疏散撤離，也明確告知花蓮縣府中央會動用資源全力協助。

    林保署說，除必要的及時通報外，林保署、農業部與花蓮縣政府在災前即多次召開會議商討因應方案，9月19日由農業部召開的第二次跨部會/地方會議時，與會的中央災防辦副主任也明確告知線上參與的花蓮縣政府農業處、民政處、消防局人員，中央可協調國軍支援，請花蓮縣府積極盤點需求並及時提出。

    林保署重申，災害應變過程中，均持續透過當面告知、與花蓮縣政府因應堰塞湖的LINE群組、緊急應變通報單、多次拜會與會議研商、公文發送等多元管道，提供堰塞湖最新即時資訊，並透過跨部會、地方會議協調運作。

