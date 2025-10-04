馬祖青年座談會 陳漢典演說狂被問LULU

藝人陳漢典分享自己演藝心路歷程。(圖為連江縣政府提供)

因陳漢典日前發布與LULU結婚喜訊，演說意外受到馬祖青年關注。（圖為連江縣政府提供）

〔記者俞肇福／綜合報導〕為促進馬祖青年交流、凝聚離鄉遊子對馬祖的認同與連結，並傾聽青年對未來的想法與期待，連江縣政府於今天（4日）在台北松江路IEAT會議中心舉辦 「2025年馬祖青年交流座談會」，本次活動以「青春路上，島嶼始終在場」為主題，座談會邀請到藝人陳漢典及馬祖在地青年代表王雅佩擔任分享嘉賓，兩位講者將從自身的求學歷程與職涯發展出發，分享面對挑戰與選擇時的心路歷程。

座談會首先登場的是「青年聲音箱」活動，縣政府設立投遞箱，讓青年能夠不具名將意見寫入卡片，表達對縣政府的建議、對未來的夢想及各種創意行動提案，縣政府也將這些意見彙整，張貼於展示牆上，作為未來政策的重要參考。

下午的名人講座由陳漢典擔任講者，他以「不只是陪襯，也是主角」為題，透過自身演藝生涯的經驗，分享如何在逆境中堅持理想，並舉出多項實例鼓勵青年。陳漢典強調，即使條件有限，只要懷抱夢想與勇氣，就能在自己的領域中找到定位，成為不可或缺的角色。由於陳漢典和藝人LULU日前傳出結婚喜訊引爆新聞話題，他的演講分享，竟成為青年座談會最大焦點。

以筆名「晨羽」闖蕩文壇的馬祖青年王雅佩，她以「晨羽的創作之路」為題做分享，她談到在網路上小說創作的心路歷程，讓文字成為觸動人心的力量，她期盼能用自己的眼與筆，讓更多人看見馬祖青年在文化創作上的潛能。

台灣地方創生基金會董事長陳美伶壓軸主講，她以「走路有風，做人有光」為題分享長期投入地方創生的心路歷程。陳美伶以各地青年創業為例（包括馬祖地區），鼓勵馬祖青年帶著自信與光芒，才能在家鄉創造屬於自己的價值。

連江縣長王忠銘強調，縣政府會持續創造平台，讓青年相互交流、彼此打氣，同時結合政策支持，讓更多青年願意留在馬祖、回到馬祖，共同建構島嶼的未來。

座談會邀請台灣地方創生基金會董事長陳美伶到場分享。（圖為連江縣政府提供）

連江縣長王忠銘(左)、副縣長陳冠人(右)，與陳漢典(中)開心合影。（圖為連江縣政府提供）

