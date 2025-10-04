備戰中秋、國慶連假 國內航空增班至2508架次

交通部次長林國顯（左二）至松山機場視察連假疏運。（民航局提供）

中秋、國慶連假接連報到，交通部民航局今天（4日）說明，已提前協調航空公司增班，今天起到10月13日，國內航線包含本島及離島航線預計將提供2508架次，約19萬個座位，因應民眾返鄉及出遊交通需求。

交通部次長林國顯今天上午到松山機場關心疏運狀況，他表示，已要求民航局做好中秋及雙十節疏運整備工作，將視情況啟動疏運ABC計畫，並呼籲民眾留意氣象資訊變化，做好行程規劃。

林國顯指出，今年教師節、中秋節及雙十節3個連假接踵而來，旅客搭機出遊或返鄉人潮將增加，連假期間航班仍可能因天候影響異動，民航局已準備多項應變措施，也已經請航空公司加派人力及在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，並協調航港局及國防部適時協助疏運。

民航局長何淑萍表示，因應中秋節及國慶日疏運期間旅運需求，民航局已提前協調航空公司增班，今天起至10月13日，國內航線包含本島及離島航線預計將提供2508架次，約19萬個座位，期望能因應民眾返鄉及出遊交通需求。

民航局提醒，旅客於規劃行程前務必訂妥機位，避免至機場無機位搭乘，並於搭機當日提早出門至機場辦理報到，離島航班容易受到天候影響而有異動，請旅客留意天候狀況。

