把握中秋連假好天氣！ 下週二變天 熱帶低壓動向曝光

把握中秋節連假好天氣。（氣象署提供）

中央氣象署預報，中秋連假天氣穩定，各地賞月機率高，但下週二（7日）上班日就會變天，北部、東北部及大台北山區有局部短暫陣雨；另外，今天下午剛形成的熱帶性低氣壓也有可能接近台灣，且帶來水氣轉雨。

氣象署預報員劉沛滕表示，明、後兩天連假各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨；但下週二（7日）起東北風增強明顯，水氣也會增加，持續影響到下週四（9日）。

劉沛滕說，這三天的「東北風」影響並非是北方帶來的冷空氣，只是風向的轉變，但這波東北風也會讓大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。

「這波東北風因有帶來水氣，也會讓北部地區的高溫稍微下降」，劉沛滕說，屆時會讓北部連日動輒33度到35度的高溫，因下雨的關係稍微降到31度，不會像最近這幾天這麼炎熱；下週五、六（10日、11日）東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區午後有局部短暫雷陣雨。

至於今天下午熱帶性低氣壓TD25生成，劉沛騰說，它最快明天增強為輕度颱風，會被命名為「哈隆」。熱帶性低氣壓TD25在今天下午2時的中心位置在北緯24.2度，東經144.2度，以每小時8公里速度，向西進行。

劉沛滕說，這個熱帶性低氣壓才剛剛形成，未來它的路徑變數還非常大，也可能會很靠近台灣，帶來天氣轉變、水氣增加轉雨，未來動向仍需持續觀察。

熱帶性低氣壓TD25今天下午生成，最快明天增強為輕度颱風。（取自氣象署官網）

