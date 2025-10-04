為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    把握中秋連假好天氣！ 下週二變天 熱帶低壓動向曝光

    2025/10/04 18:10 記者吳亮儀／台北報導
    把握中秋節連假好天氣。（氣象署提供）

    把握中秋節連假好天氣。（氣象署提供）

    中央氣象署預報，中秋連假天氣穩定，各地賞月機率高，但下週二（7日）上班日就會變天，北部、東北部及大台北山區有局部短暫陣雨；另外，今天下午剛形成的熱帶性低氣壓也有可能接近台灣，且帶來水氣轉雨。

    氣象署預報員劉沛滕表示，明、後兩天連假各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨；但下週二（7日）起東北風增強明顯，水氣也會增加，持續影響到下週四（9日）。

    劉沛滕說，這三天的「東北風」影響並非是北方帶來的冷空氣，只是風向的轉變，但這波東北風也會讓大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。

    「這波東北風因有帶來水氣，也會讓北部地區的高溫稍微下降」，劉沛滕說，屆時會讓北部連日動輒33度到35度的高溫，因下雨的關係稍微降到31度，不會像最近這幾天這麼炎熱；下週五、六（10日、11日）東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區午後有局部短暫雷陣雨。

    至於今天下午熱帶性低氣壓TD25生成，劉沛騰說，它最快明天增強為輕度颱風，會被命名為「哈隆」。熱帶性低氣壓TD25在今天下午2時的中心位置在北緯24.2度，東經144.2度，以每小時8公里速度，向西進行。

    劉沛滕說，這個熱帶性低氣壓才剛剛形成，未來它的路徑變數還非常大，也可能會很靠近台灣，帶來天氣轉變、水氣增加轉雨，未來動向仍需持續觀察。

    熱帶性低氣壓TD25今天下午生成，最快明天增強為輕度颱風。（取自氣象署官網）

    熱帶性低氣壓TD25今天下午生成，最快明天增強為輕度颱風。（取自氣象署官網）

    熱帶性低氣壓TD25今天下午生成，最快明天增強為輕度颱風。（取自氣象署官網）

    熱帶性低氣壓TD25今天下午生成，最快明天增強為輕度颱風。（取自氣象署官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播